Ангела Меркель: Транзит газа должен идти через Украину 5 19.08.2018, 9:48

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ФОто: getty

Канцлер Германии заняла принципиальную позицию на переговорах с Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным сказала, что они обсудят на встрече в Мезеберге поставки газа в ЕС через Украину.

Об этом сообщает Интерфакс.

"В контексте Украины мы поговорим и о транзите газа. Я считаю, что даже после запуска Северного потока-2 Украина должна продолжить играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским Союзом", – сказала Меркель.

В свою очередь Путин подчеркнул, что Северный поток-2 – это исключительно экономический проект и он "не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины".

"Я знаю по этому поводу позицию федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное – чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", – резюмировал Путин.

Накануне Меркель предупредила, что не стоит ожидать прорывов от встречи с Путиным. По ее словам, "эта рабочая встреча".

Ранее сообщалось, что в Германии разрешили строить ответвление для Северного потока-2. Компания Gascade Gastransport GmbH получила разрешение от регулятора федеральной земли Бранденбург на строительство на ее территории 272-километрового участка газопровода EUGAL – сухопутного отвода от морской магистрали Северного потока-2.