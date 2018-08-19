Чудом выжившая супружеская пара записала первое видео после обрушения моста в Генуе 19.08.2018, 9:59

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Ролик записан в больничной палате.

Украинка Наталья Елина и ее муж Евгений Бабин записали первое видео после спасения из-под завалов моста в итальянской Генуе, передает ТСН.

Видео записано в больничной палате. В нем Евгений на итальянском языке благодарит всех за поддержку. Наталья тоже появляется в кадре и говорит на итальянском: "Привет". Она лежит на соседней кровати.

"Большое спасибо за мнения и сообщения, которые вы оставили. Санта Мария - прекрасный город, полон друзей", - подписал Евгений свое видеообращение.

Автомобильный мост Моранди высотой 45 метров рухнул в итальянской Генуе днем 14 августа. Правительство Италии возложило ответственность на компанию, которая занималась обслуживанием моста.

Погибли 42 человека.

Украинка Наталья Елина и ее муж, гражданин Молдовы, Евгений Бабин чудом выжили после падения с моста. У Натальи - переломы позвоночника и лодыжки, но ее жизни ничего не угрожает. Врачи обещают, что после курса реабилитации она будет ходить. Мужчина пострадал гораздо меньше, ему наложили шину на шею. По имеющимся данным, оба были на мосту во время его обвала и упали с высоты 80 метров. Из-под завалов их вытащили спасатели, спасение украинки и ее мужа можно считать чудом.