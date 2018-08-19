Кунсткамера для Путина
- Сергей Талк
- 19.08.2018, 10:02
- 2,534
Просто в гигиенических целях – и все.
В Латвии запрещено участвовать в выборах гражданам, в прошлом являвшимся работниками КГБ. Запрещено и все! Например, сегодня с выборов в Сейм сняли 6 человек с таким пятном в биографии.
Я очень рекомендую россиянам тоже принять такой закон - не разрешать участвовать в выборах "бывшим". Зачем? Чисто в гигиенических целях - чтобы не видеть больше такие вот физиономии. Всего один закон - и жизнь в стране кардинально преобразится. А для таких физиономий существует кунст-камера.
Сергей Талк, «Фейсбук»