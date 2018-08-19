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Кунсткамера для Путина

  • Сергей Талк
  • 19.08.2018, 10:02
  • 2,534

Просто в гигиенических целях – и все.

В Латвии запрещено участвовать в выборах гражданам, в прошлом являвшимся работниками КГБ. Запрещено и все! Например, сегодня с выборов в Сейм сняли 6 человек с таким пятном в биографии.

Я очень рекомендую россиянам тоже принять такой закон - не разрешать участвовать в выборах "бывшим". Зачем? Чисто в гигиенических целях - чтобы не видеть больше такие вот физиономии. Всего один закон - и жизнь в стране кардинально преобразится. А для таких физиономий существует кунст-камера.

Сергей Талк, «Фейсбук»


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