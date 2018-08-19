Блогер развенчал советский миф о «долларе по 67 копеек» 19 19.08.2018, 10:55

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Фото: Peter Turnley/CORBIS

Каким же был реальный курс американской валюты в СССР?

Думаю, вы часто слышали со стороны лагеря любителей СССР такие вскрики — "а вот в СССР доллар был по 67 копеек! А сейчас что? В 2013 году 30 рублей был, потом 60 стал, а сейчас и вовсе к 70 подбирается! Как жить дальше? Вот вернём СССР — и доллар снова станет по 67 копеек, наморозим самого лучшего в мире мороженого, и выскочка Маск ещё попросит у нас керосина для своих космических авантюр!", пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Разумеется, все россказни о "долларе по 67 копеек" — это один сплошной миф. Или, если быть точным — реальный рыночный курс доллара был совершенно иным и отличался от советских пропагандистских агиток про "67 копеек", и это особенно хорошо стало понятно после 1991 года — когда в страну пришёл реальный рынок валюты с реальным спросом и предложением.

Итак, в сегодняшнем посте — разбираемся с мифом о "долларе по 67 копеек". Заходите под кат, там интересно.

Несколько слов о предыстории вопроса.

В самом начале поста нужно отделить мух от котлет и сказать, что никакого "свободного рынка валюты", на котором бы определялся реальный рыночный курс, в СССР попросту не существовало. Свободное хождение валюты в СССР было запрещено законом, а торговля ей и даже простое хранение строго каралось советским законодательством; как хорошо кто-то заметил — "в СССР за доллар вы могли получить 67 копеек, от 3 до 15 лет или же высшую меру — по выбору".

Монополией на совершение валютных операций в СССР обладал Госбанк СССР и Внешторгбанк. Долларов в стране было очень немного — они использовались, главным образом, лишь для покупки импортной продукции на рубежом. Курс доллара к рублю устанавливался совершенно произвольно — всё равно в стране не было внутреннего рынка валюты, и этот курс не было никакой возможности ни проверить спросом/предложением, ни как-то иначе скорректировать. Это примерно как с розовым единорогом — вы можете сказать, что он стоит миллион долларов, но пока у вас в стране не будет реального рынка розовых единорогов — эта цена остаётся исключительно "на бумаге", её нельзя проверить рынком.

Что произошло бы с "курсом в 67 копеек", будь в СССР свободный рынок валюты? Курс начал бы регулироваться естественным спросом и предложением и неизменно вырос бы, а при попытке государства держать курс — в стране расцвёл бы чёрный рынок валюты, а обменники с "официальным курсом" стояли бы пустыми.

Эти вещи я наблюдал воочию, когда в Беларуси в 2011 году в три раза обвалился курс национальной валюты — доллар из тогдашних 3000 рублей стал стоить 9000, и произошло это в одну ночь. В обменниках продолжал оставаться "директивный государственный курс" в 3000 рублей за доллар — из них за несколько часов вымели всю валюту, после чего обменники закрылись на продажу доллара. При этом сдать доллары в обменники было вроде как можно — за них давали те самые "директивные" 3000 рублей, но дураков не находилось — так как на чёрном рынке за доллар давали по 8-9 тысяч. Позже рынок стабилизировался — банки подняли курсы валют до курса чёрного рынка.

Собственно, примерно то же самое произошло бы в СССР, показав всю фейковость курса в "67 копеек" примерно за два дня.

Какой же был реальный курс доллара?

А теперь давайте посмотрим, каким в СССР был реальный курс доллара — тот самый настоящий рыночный курс, который определяется лишь спросом и предложением. В СССР существовал подпольный рынок валюты, на котором $1 в 1960-80-е годы стоил около 8-10 советских рублей. Пойманным "валютчикам" с суммой до $25 грозил сроки в 3-8 лет, а если сумма была больше, то и сроки были больше, вплоть до смертной казни — к такой мере наказания в 1961 году приговорили валютчиков Рокотова, Файбишенко и Яковлева.

Именно курс в 8-10 рублей и был реальным рыночным курсом доллара в СССР — за эту сумму нелегальные валютчики были готовы покупать доллары у иностранцев возле гостиниц, а затем с небольшим наваром перепродавать их всем желающим уже внутри СССР — собственно, делать ровно то же самое, чем сейчас занимаются банки.

И ещё реальность этого курса подтверждает вот что. Средняя зарплата в СССР составляла 140-150 рублей, которые после падения СССР и с приходом рыночной экономики практчиески в течение одной недели превратились в $15-$20 в реальном валютном исчислении — это идеально точно соответствует реальному рыночному курсу доллара к советскому рублю, бывшего в 60-80-е годы "подпольным".

Призраки коммунизма.

В общем, если подвести итог — реальный курс доллара формирует только рынок и ничего более. В замкнутой структуре можно рисовать любые курсы валют, но как только система становится частью глобальной экономики и выходит на рынок реального спроса и предложения — то реальность тут же вносит коррективы над всеми фантазиями.

Что интересно, эта простая мысль о формировании курса доллара остаётся для поклонников СССР совершенно недоступной. Доллар обладает для них каким-то магнетическим, я бы даже сказал сакральным значением — превзойти который нужно во что бы то ни стало. Апофеозом этой глупости стала изданная в 2014 году книжка "Как отважный рубль хитрого доллара победил" — в которой фанаты СССР компенсировали свои моральные травмы, подтерлись долларами и доверху наелись самым вкусным в мире мороженым.

А ещё любители коммунизма на полном серьёзе обсуждаются также и проекты о "полном запрете доллара", дабы тот своим беспощадно растущим курсом даже и глаза не мозолил — хотя все умные люди понимают, что дело тут вовсе не в "росте доллара", а в падении рубля, и в чём ты его не измеряй — хоть в долларах, хоть в попугаях — результат будет одинаково неутешительным.