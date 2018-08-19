Во Франции автомобиль въехал в толпу около клуба 19.08.2018, 17:07

Фото: reuters

Пострадали семь человек.

Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в городе Камбре на севере Франции, пишет «Новое время».

Как сообщает телеканал LCI, инцидент произошел возле ночного клуба. Точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с охранником.

Восемнадцатилетний водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб. Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. По другим данным были госпитализированы все семь раненых, двое из которых были в тяжелом состоянии.

Водителя задержали и взяли под стражу. По данным France3, подозреваемый управлял машиной Audi A3. По данным телеканала, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был уличен в правонарушениях.