«Недосчиталась пенсии на 12 рублей» 2 19.08.2018, 19:33

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Почтальоны пользуются доверчивостью пожилых людей.

Об этом «Вечернему Бобруйску» рассказала читательница Надежда Татаренко:

– Пенсию мне приносят домой. До июня ее носила замечательный человек, сотрудница почты Наталья Кравченко. Но она уехала в Санкт-Петербург. В первых числах июля пенсию мне принесла другой почтальон. Я не сразу пересчитала, а когда она ушла обратила внимание, что денег почему-то меньше на 12 рублей (до этого получала 282 рубля, а в июле – 270). Попросила пересчитать соседку, та подтвердила. Подумала, может, новый почтальон ошиблась. Она еще ходила во дворе. Мы ее позвали, спросили, как же так, после чего она достала из кармана 8 рублей и кинула их на стол. Ну, думаю, Бог с ним.

Вернулся муж, я не стала ему ничего рассказывать, но сообщили соседи. Он сходил на почту – вроде конфликт уладили.

Я выписываю «Комсомолку» и «Вечерний Бобруйск», а последнее время газеты то не приходят, то вместо них нахожу в ящике «Настаўніцкую газету». Неужели это на меня так почтальон обиделась?