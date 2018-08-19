Дело не закончено: Мать 6-летней девочки из Гомеля продолжает судиться с властями 2 19.08.2018, 20:10

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Наталья Белая подала апелляцию.

Гомельчанка Наталья Белая, которая судилась с детсадом из-за СОП , подала апелляционную жалобу в областной суд, сообщает гомельская «Весна».

Напомним, суд первой инстанции посчитал, что молодая мама не смогла доказать, как ее моральные страдания связаны с письмом от заведующей садика.

В апелляции Наталья Белая заявляет, что суд не установил глубину перенесенных ею нравственных страданий, хотя официальным уведомлением чиновники признали ее семью требующей повышенного педагогического внимания, выявили в семье критерий социально опасного положения (СОП) из-за временной незанятости матери ребенка, а также предписали срочно трудоустроиться под страхом постановки семьи в СОП.

Наталья считает, что такое письмо и есть главное доказательство ее нравственных страданий, как любой другой нормальный человек она увидела в этом письме шантаж, угрозы и запугивание.

Она по-прежнему считает, что садик все-таки вмешивался в ее личную жизнь.

О результатах рассмотрения ее претензий к детскому садику узнаем через месяц, такой срок рассмотрения апелляционных жалоб в областном суде.