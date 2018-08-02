Стала известна причина поломки моста на МКАД 2 2.08.2018, 11:07

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На месте поломки моста работала специальная комиссия.

На месте поломки моста на Минской кольцевой автодороге вчера работала специальная комиссия, передает «Еврорадио».

Как выяснили у специалистов журналисты, причиной аварийной ситуации могла стать ошибка в проекте, который делался при реконструкции моста в 2001 году.

Напомним, на пересечении Игуменского тракта и МКАД лопнула опора моста. В результате этого на мосту просел асфальт. ГАИ сначала ограничила движение по мосту и под ним, а потом и вовсе перекрыла. Сейчас организован объезд аварийного участка.

Специалисты "Горавтомоста", комментируя ситуацию, сообщили, что капитальный ремонт моста был нужен еще в феврале-марте 2018 года. Соответствующие письма они направляли в Мингорисполком, который является собственником сооружения.

На время ремонта движение общественного транспорта будет организовано по другим маршрутам.