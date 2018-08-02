Что сейчас происходит на МКАД, где просел мост 4 2.08.2018, 15:12

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На прилегающей улице образовались заторы.

Дорожное движение регулирует инспектор ГАИ, под мостом установили опоры и, как следовало ожидать, на перекрестке МКАД и Игуменского тракта образовались заторы, пишет агентство «Минск-Новости».

На подъезде к путепроводу, где вчера просел асфальт, установили сигнальное ограждение. В направлении Бабушкина скорость движения для всех ограничена 40 км/ч. Здесь же установлены знаки «Дорожные работы» и «Объезд препятствия справа».

Светофоры работают в режиме желтого мигания – движение регулирует инспектор ГАИ с помощью жезла. Преимущество отдает поочередно автомобилям, которые спускаются с МКАД, и тем, кто вынужден стоять на светофоре перед путепроводом. На противоположной стороне бетонного строения находится еще один инспектор ДПС.

– В направлении Игуменского тракта со стороны улицы Бабушкина движение запрещено. Также запрещен левый поворот для машин, которые движутся по МКАД со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта. В этом случае автомобилисты едут до ближайшей транспортной развязки, там уже разворачиваются и выезжают на внутреннее кольцо в обратном направлении, – объяснил инспектор.

Наверху путепровода обрезают барьерное ограждение. После этого фрезеровальная машина начнет срезать асфальтовое покрытие.

В это время на МКАД в районе ДС «Лошица-2» на внутреннем кольце скопилась очередь машин. Еще дальше, где организован съезд с МКАД на улицу Чижевских, ситуация получше.