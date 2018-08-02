Правозащитники - Шуневичу: Активисты в Куропатах имеют право на мирное собрание 2.08.2018, 22:16

Фото: svaboda.org

Гомельские правозащитники выступают против преследования защитников урочища.

Гомельские правозащитники Леонид Судаленко и Андрей Стрижак потребовали от министра МВД Игоря Шуневича прекратить преследование защитников Куропат через службу ГАИ, сообщает «Радыё Рацыя».

Они написали электронное обращение, под которым собираются подписи. В обращении говорится, что недопустимо преследовать защитников. Куропаты - памятного урочище, где нашли смерть тысячи жертв сталинских репрессий.

Защитники урочища имеют право на мирное собрание и на публичное свободное выражение своих мнений, - считают правозащитники:

Кроме того, что мы собираем подписи в интернете, мы обратились к министру МВД Шуневичу, чтобы он перестал использовать сотрудников ГАИ, подчиненных ему, для преследования защитников Куропат. Также мы начали такую акцию, как помощь Михаилу Громыко, это милиционер, который стал в ряды защитников Куропат, на завтра же он был уволен с работы, задержан и посажен на 10 суток ареста, - заявил Леонид Судаленко.

По словам правозащитников, петицию на данный момент подписали 96 человек. Сбор подписей продолжается на сайте zvarot.by.