Произошло нападение на мэрию Харькова: убит полицейский 20.08.2018, 7:32

Личность нападавшего устанавливается.

В ночь на 20 августа в Харькове возле центрального входа в городской совет произошла перестрелка, жертвами которой стали два человека.

Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители рассказали, что приехали на место событий после сообщения о стрельбе.

"По указанному адресу отправился наряд патрульной службы. Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского. ...Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается", – говорится в сообщении.

Полицейский, получивший огнестрельное ранение, скончался в больнице. Охранник горсовета – "в стабильном тяжелом состоянии".

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.