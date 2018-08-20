Отец Коржича: Саша был не конфликтным, даже не могу вспомнить, чтобы он с кем-то спорил 1 20.08.2018, 15:16

Александр Коржич

На суде зачитали протокол допроса отца Александра Коржича.

Вторую неделю Минский областной суд на выездном заседании рассматривает дело о гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре в Печах, передает «Еврорадио».

Сегодня прокурор Вадим Лолуа озвучил протокол допроса свидетеля Коржича Александра Викторовича – отца погибшего Александра Коржича. Он не смог явиться в суд из-за инвалидности.

Родители Саши Коржича развелись в 2009 году. После этого отец не перестал общаться с сыном, а переехал в деревню к матери только через несколько лет. Но и тогда связь с Сашей не прервалась: сын приезжал к отцу довольно часто.

Александр Викторович в показаниях рассказывает, что в школе Саша учился хорошо, был общительным и компанейским.

"Он был вообще не конфликтным. Даже не могу вспомнить, чтобы Саша с кем-то спорил", – зачитывает показания прокурор.

Несколько лет Саша ходил на карате и даже выезжал на соревнования. По словам отца, у него был скутер, а на 18 лет мать подарила ему машину. Из друзей Саши он называет близкого друга Илью. Остальных по именам не помнит, но отмечает, что друзей у парня было много.

"Однажды сын приезжал в гости с девушкой, но, как её зовут, я не знаю. Саша не говорил, а я и не интересовался".

Александр Коржич рассказывает, что у сына был пролапс митрального клапана, из-за чего он часто ездил на оздоровление в другие страны и проходил медицинские обследования. Так было и на призыве осенью 2016-го. Тогда Александру из-за этого дали отсрочку. Однако весной 2017-го Александр сказал отцу, что хочет пойти в армию: "Надо пройти службу, иначе постоянно будут вызывать в военкомат".

После призыва отец с сыном не общался. Александр не мог позвонить ему, потому что у папы нет мобильного телефона. О смерти сына он узнал от бывшей жены.

Напомним, тело Александра Коржича нашли в петле в подвале медроты воинской части 3 октября 2017 года. Он провисел в петле неделю. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Расследование громкого дела длилось полгода. 19 апреля Следственный комитет сообщил, что Коржича довели до самоубийства коллеги. Мать солдата в эту версию не верит, а пострадавшие солдаты говорят, что у Александра не было причин сводить счеты с жизнью.