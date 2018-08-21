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Отравившийся «Новичком» британец снова попал в больницу

  • 21.08.2018, 7:31
  • 1,737
ФОТО: UPG

У него появились новые симптомы.

Британец Чарли Роули, который отравился нерво-паралитическим газом Новичок в Эймсбери, снова вернулся в больницу из-за проблем со зрением. Об этом сообщил его брат, передает The Guardian.

Брат пострадавшего утверждает, что Роули не видит и сейчас под интенсивной терапией. При этом он не утверждает, что проблемы со здоровьем связаны именно с отравлением.

В больнице заявили, что не могут разглашать подробности лечения. Но отметили, что сейчас никого не лечат от последствий отравления Новичком.

Чарли Роули и его подругу Дон Стерджесс обнаружили 30 июня 2018 года на южной окраине городка Эймсбери. Оба были без сознания. Стерджесс получила дозу в десять раз большую, чем Сергей Скрипаль и его дочь при отравлении в Солсбери. 10 июля Стерджесс скончалась.


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