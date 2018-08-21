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Президенты Аргентины, Колумбии и Чили подают в Гаагу иск против Мадуро

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  • 21.08.2018, 7:41
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Николас Мадуро
Фото: Reuters

Правитель Венесуэлы подозревается в преступлениях против человечности.

Президенты Аргентины, Колумбии и Чили Маурисио Макри, Иван Дуке и Себастьян Пиньера намерены подать иск в Международный уголовный суд против Венесуэлы для того, чтобы было проведено расследование возможных преступлений против человечности в южноамериканской республике. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN аргентинский лидер.

«Это так. Подготовка в процессе. Я не сомневаюсь, что в Венесуэле систематически нарушаются права человека, притесняется оппозиция и граждане в целом», — сказал Макри в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье вечером.

«Я сделаю свою часть. Колумбия, уверен, тоже. Чили — точно, и, возможно, Парагвай», — добавил президент. По его словам, на подготовку бумаг уйдет еще несколько недель. «В регионе все больше соглашаются с тем, что нужно принимать более убедительные меры в попытке — пока безуспешной — помочь венесуэльским братьям», — подчеркнул глава государства.

Власти Аргентины, Колумбии, Парагвая и Чили неоднократно выступали с критикой действий венесуэльских властей, а также требовали освободить политических заключенных, провести в республике выборы с участием всех политических сил и обеспечить условия для поставок в страну гуманитарной помощи. Они также не признали итоги состоявшегося в мае голосования, по итогам которого Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок, назвав их нелегитимными.


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