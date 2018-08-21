«Дело профсоюзов» основано на свидетельствах агентов КГБ» 2 21.08.2018, 8:10

1,922

ИГОРЬ КОМЛИК И ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ДАРЬЯ БУРЯКИНА, TUT.BY

У суда нет доказательств «вины» лидеров профсоюза РЭП.

Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий внимательно следит за событиями вокруг "дела профсоюзов", часто посещает судебные заседания, где рассматривается уголовное дело лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, сообщает сайт ПЦ "Весна".

Правозащитник убежден, что решение суда Советского района Минска, которое объявят 24 августа, не будет объективным и справедливым. По его словам, это "фактически политическая расправа над профсоюзными лидерами".

"Тот приговор, который предлагает суду прокурор, превращает Федынича и Комлика в взнузданных лошадей, которые ходят с путами на ногах. Ведь что такое "домашняя химия"? Это жесткий режим, контроль и наблюдение за осужденными на протяжении всего срока. Такие условия лишают возможности проводить нормальную общественную работу, поддерживать контакты со своими партнерами за рубежом и ограничивает их общественную активность", - отмечает правозащитник.

Следует отметить, что аналогичное уголовное дело было возбуждено в 2011 году по отношению и к самому Алесю Беляцкому, что однозначно было расценено правозащитным и международным сообществом как преследование за его многолетнюю правозащитную деятельность.