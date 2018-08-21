Фотофакт: Двое водителей в Минске рвали друг на друге одежду, а затем помирились 4 21.08.2018, 8:48

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Инцидент с водителем такси получил неожиданное продолжение.

В минувшую пятницу, 17 августа, читатель onliner.by с ником 7sven, который по роду своей деятельности занимается видеосъемкой, стал очевидцем драматичной ситуации на проспекте Дзержинского в Минске. Двое мужчин рвали друг на друге одежду. Из-за чего водители так завелись?

Порвали одежду

Инцидент, по словам нашего читателя, произошел примерно в 14:50 в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Ежи Гедройца.

— Я успел заметить, как водитель Peugeot 206 из третьей полосы справа перестроился в крайний правый ряд. И таким образом подрезал таксиста. Из-за этого тот так дерзко и отреагировал, — пояснил корреспонденту Onliner.by очевидец.

Как именно отреагировал — попало на видео. Можно утверждать, что водитель автомобиля такси вышел из машины, пока все остановились на красный сигнал светофора, подошел к Peugeot и стал через открытое окно бороться с мужчиной, который был за рулем этой машины. В результате, как видно на записи, оба порвали друг на друге одежду.

Наш читатель, к слову, заметил, что на пассажирском сиденье такси в этот момент находился человек.

Оба участника конфликта затем обратились к водителю Peugeot, который находился во второй справа полосе, вероятно, рассчитывая на него как на очевидца произошедшего.

— Я остановился, скинул видео водителю Peugeot 206 и уехал, — добавил 7sven.

Версия водителя такси

С редакцией Onliner.by связался человек, который утверждает, что он — водитель такси, участвовавший в данном конфликте. Мужчина предоставил запись со своего регистратора. На видео попали действия водителя Peugeot до того, как машины остановились на светофоре.

— Ситуация началась еще до перекрестка. Я ехал в своей полосе и не пропустил водителя Peugeot, который хотел вклиниться, — признался собеседник. — Не пропустил, потому что он это делал без включенного указателя поворота. После этого он стал меня «учить».

Мужчина утверждает, что водитель Peugeot своими действиями пытался спровоцировать аварию.

— На видео этого может быть не видно — у него из-под колес шел белый дым, — сказал наш читатель.

На светофоре началось выяснение отношений. Собеседник не отрицает, что повел себя эмоционально.

— Я вышел, хотел достать его из машины. Просунул руку в машину, схватил за рубашку. В общем, стали тягать друг друга — порвали одежду, — рассказал мужчина.

По его словам, после инцидента водитель Peugeot обратился с заявлением в милицию.

— Тогда я тоже приехал в РУВД и написал на него ответное заявление. Еще планирую подъехать в ГАИ — хочу наказать человека, — сказал собеседник.

Он также отметил, что в его машине действительно находился пассажир, который, как отметил звонивший, высказал готовность выступить в качестве свидетеля.

Версия водителя Peugeot

Другой наш читатель, который представился водителем Peugeot, также прокомментировал корреспонденту Onliner.by произошедшее на проспекте Дзержинского.

— Вот уж не думал, что сам окажусь в такой, по-настоящему глупой, ситуации, — начал он. — Конфликт произошел на несколько минут ранее того момента, который попал на видео таксиста, на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Яна Чечота. Я предполагал, что именно этот фрагмент предоставит водитель такси — это было бы честно.

Перестроившись в крайнюю правую полосу, я понял, что оттуда разрешено движение только направо, а я намеревался ехать прямо. Проанализировав ситуацию, я остановился возле фуры с прицепом, которая, что логично, разгоняется медленнее потока, — я решил, что смогу, не доставляя никому неудобств, перестроиться. Когда загорелся зеленый, сзади я увидел стремительно приближающийся автомобиль, который агрессивно моргал и стал сигналить. Не придав этому значения, я начал перестроение, но водитель такси, резко перестроившись перед фурой, намеренно воспрепятствовал моему маневру. Этот поступок и привел к моим дальнейшим действиям.

Не ищу себе оправдания: поддался на провокацию (не вспыльчив по натуре, что доказывает мое поведение, даже после рукоприкладства таксиста).

Но я и сейчас не понимаю, почему водитель такси изначально был агрессивно настроен. Насколько я понял, он не пожелал стоять в пробке и решил опередить всех по крайней правой, изначально зная правила движения на данном перекрестке. Почему после моего маневра водитель такси, осуществляя перевозку пассажира, нажимает газ в пол, продолжая обострять конфликт и подвергая пассажира опасности? Я узнал, что он перевозит пассажира, только после того, как вышел сфотографировать номер его авто.

Заявление в милицию я написал, так как диалога с водителем у нас не получилось, а это означало, что все будут действовать в рамках законодательства. Я оставил свой контактный номер в администрации такси «Столица», чтобы при желании водитель такси со мной связался и мы смогли встретиться и урегулировать конфликт мирным путем, потому что, кроме как к пополнению казны, наши разборки ни к чему не приведут. Если водитель такси со мной не свяжется, то через Onliner.by я хочу перед ним извиниться, так как с человеческой точки зрения я был неправ.

Дополнено. Они помирились

Уже к вечеру сегодняшнего дня корреспонденту Onliner.by стало известно, что мужчины помирились. Об этом рассказал водитель Peugeot.

— Можно сказать, от меня исходила инициатива. Я позвонил в такси «Столица», попросил дать мне номер этого таксиста. Сначала мне отказали, но, когда я перезвонил, объяснил ситуацию, мне все же пошли навстречу, — рассказал мужчина. — Вечером мы встретились и подробно все обсудили. Думаю, это конфликт скорее в психологической плоскости. Дело в том, что мы двое взрослых мужчин. И мы просто вспылили в той ситуации. Меня не пропустили, и я как-то неправильно, жестко на это отреагировал. Ну и в итоге была вполне ожидаемая реакция со стороны другого водителя.

Теперь между мужчинами, по заверениям собеседника, полное взаимопонимание. Оба забрали свои заявления из милиции и пожали друг другу руки.

— Я думаю, что главный смысл в том, что люди должны уважать друг друга в любой ситуации. И не только на дороге, а вообще всегда, — подчеркнул наш читатель.