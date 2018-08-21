Почему ездить на такси стало дешевле, чем на маршрутке и чем это грозит перевозчикам 1 21.08.2018, 11:26

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В Гродно появился российский сервис для заказа авто.

В Гродно появился новый информационный сервис для вызова такси. «Максим» возит по дешёвым тарифам и предлагает выгодные условия для водителей. Гродненские перевозчики уверены: если ситуация не изменится, им придётся закрыться, так как не будет ни клиентов, ни водителей, пишет «Вечерний Гродно».

Юридически «Максим» — это российский сервис для заказа авто, но, по сути, служба такси. Работает через мобильное приложение или по короткому номеру. Компания за комиссию продаёт заказы перевозчикам. У неё нет своего автопарка и водителей в штате, клиентов развозят «партнёры» фирмы, которые установили приложение на свой смартфон или планшет.

В Гродно «Максим» начал работать несколько месяцев назад, есть даже свой офис. На столбах, остановках, подъездах появились рекламные листовки по привлечению водителей. Схема простая: достаточно установить приложение на свой смартфон — и работай, сколько хочешь и когда захочешь. И для клиентов тариф привлекательный — от 1 рубля, в то время как средний по городу — до 4-х км 3 рубля, каждый последующий — 70 копеек. Оплата только наличными. Среднее время ожидания авто, как обещает компания, — в течение 7 минут.

Приехал «Рено» с плафоном, но без наклеек

Журналисты решили проверить, как работает сервис. Набрали короткий номер несколько раз — линия постоянно занята. Спустя несколько секунд звонят уже им. На том конце провода срабатывает автоответчик, затем говорит диспетчер. Чтобы не вызывать подозрений, заказали такси к клинике «Новое зрение». Проходит минута-две молчания, девушка уточняет адрес и добавляет:

— Если в течение 10 минут автомобиль не будет назначен, мы вам об этом сообщим.

Спустя несколько минут журналистам всё же перезвонили и сообщили, что машина скоро будет. Через 15 минут приезжает «Рено» чёрного цвета с плафоном и без опознавательных знаков на бортах. В салоне — также никакой информации о тарифах, стоимости поездки и водителе.

— Неужели выгодно так дёшево возить? — интересуются у таксиста.

— Сами посудите. С каждого заказа я получаю не меньше 3,50 рубля. Вот вёз клиентов с улицы Титова на «Корону» на Победы. Поездка обошлась в 1,20 рубля. Разницу в 2,30 «Максим» мне доплатит. Чтобы работать легально, взял кассовый аппарат. В месяц платишь всего 100 рублей. А если в день выполняешь не менее 10 заказов и работаешь 22 дня в месяц — платить ничего не надо, — говорит таксист.

В итоге поездка от редакции на Социалистической, 32 до проспекта Клецкова обошлась мне в 3 рубля. Правда, вечером в тот же день попытка вызвать такси оказалась неудачной.

За 22 рабочих дня обещают зарплату в 1000 рублей

Зарегистрироваться в качестве водителя и вправду просто. На сайте компании сначала нужно авторизироваться: на мобильный телефон придёт код подтверждения. Заполняешь анкету, где указываешь свои Ф. И. О., электронную почту, марку авто, его год выпуска, цвет и госномер, свои дату рождения, серию и номер водительского удостоверения и дату его выдачи. Также потребуется выслать фото в/у и лицо крупным планом. Несмотря на то что анкету журналисты не отправили, через несколько минут им перезвонили из «Максима».

— У водителя свободный график. 100 процентов выручки забирает себе. Работает с помощью приложения, устанавливается оно бесплатно. Оклеивать автомобиль не надо. Таксометр тоже не нужен. Можно взять в офисе кассовый аппарат. При 22 рабочих днях зарплата — от 1000 рублей, — рассказывает по телефону девушка, которая представилась Юлией. — От водителя требуются только паспорт, документы на машину и права, никаких лицензий не нужно.

Если ситуация не изменится, не будет ни клиентов, ни водителей

Тем временем гродненские таксисты опасаются: если ситуация не изменится, они останутся и без клиентов, и без водителей. Службам такси придётся закрыться.

— Наши водители каждый день проходят механика и врача. Платим за обслуживание таксометра и СКНО по 7,5 рубля. Машины оклеены жёлтыми полосами, с плафонами, дважды в год проходят техосмотр. На автомобили есть специальные страховки. На каждом работает по три водителя. По окончании поездки пассажир получает чек, — говорит директор гродненской службы такси Валерий Полуйчик. — А эти водители работают без таксометров, в штат не оформлены. Ездят на машинах 70–90-х годов, а ТО и вовсе не проходят. Захотел, вечером после работы сел и поехал. Режим труда и отдыха не соблюдается. Города не знают. Я сам три раза вызывал такси в Тарусичи — и никто не приехал. У одного водителя спрашиваю, а он, оказывается, из Бреста, понятия не имеет, где Юбилейное озеро.

Тарифы, уверен директор другой гродненской службы такси Владислав Пашковский, дёшевы до поры до времени:

— Это для того, чтобы переманить клиентов и убрать конкурентов. Сервис будет работать себе в убыток, службы такси не выдержат и закроются. А рисковать и работать, не платя налоги, никто не будет. Можно снизить тариф, но кто будет возить пассажиров за эти деньги? За три рубля я ещё могу продать заказ, ниже — нет.

Всего в Гродно зарегистрировано 17 диспетчерских пунктов, 157 индивидуальных предпринимателей и 36 служб такси.

Что говорит «Максим»?

В «Максим» дешёвые тарифы объясняют отсутствием «лишних» трат.

— Компания использует современные информационные технологии, которые позволяют соединять водителей и пассажиров, которые находятся ближе всего друг к другу. В результате сокращается холостой пробег и расходы на топливо, снижается себестоимость перевозок, — объясняет специалист по связям с общественностью сервиса «Максим» Мария Пухова. — Кроме того, доступные цены повышают спрос на услуги. Водители могут выполнять заказы по пути: брать новый рядом с местом, где завершили предыдущий. Они не простаивают в ожидании заказов и не ездят за пассажирами на другой конец города.

По словам специалиста, сервис только начал работать в Гродно и пока привлекает перевозчиков. Сейчас с компанией сотрудничает достаточное количество партнёров, чтобы обеспечить среднее время ожидания автомобиля в течение 7 минут.

— Партнёры сервиса должны соблюдать все требования, предусмотренные к ним законодательством РБ. Для водителей таксопарков обязательны техосмотр и медосмотр, специальная страховка и оклейка авто, опознавательный фонарь, — отмечают в фирме. — Менеджеры сервиса оценивают внешний вид, манеру общения и поведения водителя, осматривают автомобиль. Сотрудники отдела безопасности проверяют информацию о штрафах, непогашенной задолженности, изучают профиль водителя в соцсетях, чтобы составить психологический портрет. Отслеживаются отзывы пассажиров.

В случае чего пострадает водитель, а не сервис

В ГП «Оператор пассажирских перевозок» — предприятие, которое координирует деятельность диспетчеров такси и перевозчиков — говорят о том, что новый сервис работать в Беларуси официально не может. По закону, электронная информационная система должна быть зарегистрирована в Государственном регистре информационных систем. По состоянию на 13 августа, в этом регистре были только шесть систем, но «Максима» среди них нет.

— Водители, которые с ними сотрудничают, также должны выполнять требования законодательства. Если расчёт производится наличными, в автомобиле такси должен стоять таксометр, кассовый аппарат, клиент должен получить чек. В случае проверки пострадает не сервис, а водитель такси. На первый раз за нелегальную перевозку пассажиров ему грозит штраф до 100 базовых, или до 24 500 рублей, во второй — конфискация авто независимо от того, кто собственник, — объясняет начальник отдела перевозок ГП «Оператор пассажирских перевозок» Вадим Васильев.

Кстати

Сервис заказа автотранспорта «Максим» за нарушение законов о конкуренции, безответственное отношение к организации перевозок пассажиров в нескольких регионах России запрещён надзорными органами.

Как отличить «легала» от чернофлажника?

У легального водителя такси должно быть водительское удостоверение не менее двух лет, либо стаж работы в организациях по перевозкам не менее года. Таксовать можно, если исполнилось 20 лет и есть свидетельство о прохождении обучения. Кроме того, водитель должен быть зарегистрирован как ИП либо, быть официально трудоустроен в службе такси (об этом свидетельствуют сведения о лицензиате, указанные на дверце автомобиля или на бедже таксиста).

Есть требования и к внешнему виду автомобиля-такси. На автомобиле должны быть плафон и опознавательные знаки. В салоне на видном месте — тарифы и бедж водителя. Важный элемент — кассовый аппарат, совмещённый с таксометром и оснащённый СКНО. Последнее не требуется только в том случае, если перевозчик работает по электронной системе через информационный сервис, зарегистрированный на территории Беларуси. Но в этом случае расчёт за поездку производится только безналичным путём.

В тему

В скором времени в Гродно появится ещё один крупный российский игрок — «Яндекс.Такси». Как и «Максим», сервис работает через мобильное приложение. Правда, в отличие от компании он уже зарегистрирован в Беларуси.

— В наших планах — запуститься во всех областных центрах и других крупных городах Беларуси. Ни в одной стране у нас нет собственного автопарка или водителей. Приложение работает с местными партнёрами-таксопарками, — рассказала представитель Yandex.Taxi Наталья Журавлёва.

К слову, сегодня приложение работает в Минске, Гомеле, Витебске, Могилёве, Речице и Бобруйске.