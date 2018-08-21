По дворцу президента Афганистана нанесли ракетный удар 21.08.2018, 11:46

Афганские силы безопасности патрулировали район после ракетной атаки

Фото: Reuters

Обстрелян дипломатический квартал Кабула.

Боевики выпустили несколько ракет по дипломатическому кварталу Кабула во время выступления президента Афганистана Ашраф Гани по случаю мусульманского праздника.

Об этом сообщает BBC.

Президент Гани делал телеобращение по случаю Курбан-Байрама, и в тот момент раздались звуки взрывов, некоторые из них - у президентского дворца.

Сообщается, что над округом Рака Хана видны облака дыма и вертолеты.

Никакой информации о погибших или раненых в результате нападения пока нет.

Два дня назад Гани заявил об "условном прекращении огня" с талибами, которое должно было начаться 20 августа и длиться три месяца в случае согласия "Талибана".

Но талибы пообещали продолжать нападения на правительственные силы и его иностранных союзников.