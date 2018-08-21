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Глава ФХБ: Лукашенко хотел хоккейный клуб в каждом из городов с населением около ста тысяч

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  • 21.08.2018, 13:11
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Геннадий Савилов – о хоккейных планах диктатора.

Председатель ФХБ Геннадий Савилов в сюжете программы «Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5» рассказал о планах по развитию хоккея в регионах.

«Был посыл и Лукашенко, и широкой общественности создать хоккейный клуб в каждом из городов с населением около ста тысяч. Примером тому может послужить Жлобин…

Основой является преемственность, появление в этих клубах с течением времени перспективной молодежи. Большое население, создана инфраструктура – молодежь должна смотреть и вливаться в местные профессиональные команды. Ребята сначала должны играть у себя дома, учитывая, что они там учатся и там живут родители. Для городов с большим населением это возможность дать хоккею своих звездочек», – считает Савилов.


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