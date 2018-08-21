Премьер Греции: Наша страна вновь обрела финансовую независимость 21.08.2018, 16:25

Алексис Ципрас

Греция после восьми лет участия вышла из международных программ финансовой помощи.

Премьер Греции Алексис Ципрас назвал этот момент «днем искупления». Глава греческого правительства также подчеркнул, что для его страны началась новая эра, передает «Радио Польша».

Вчера закончилась программа финансовой помощи Греции, в рамках которой она за последние годы получила кредиты на общую сумму, превышающую 60 миллиардов евро. Алексис Ципрас отметил, что одновременно с окончанием программы Греция получила право самостоятельно определять свою судьбу и свое будущее

Греческие власти подчеркивают, что страна вновь обретает финансовую и политическую независимость. Контроль со стороны кредиторов из Европейского союза, однако, не заканчивается. Греция еще в течение следующих 42-х лет должна добиваться высокого бюджетного профицита.

Резервный запас Греции составляет около 24 миллиардов евро, в которых есть часть последнего транша из программы помощи. Это является финансовым буфером на следующие месяцы, которым Греция может воспользоваться в случае необходимости, чтобы выплатить свои долги зарубежным кредиторам.