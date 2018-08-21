Появились новые подробности убийства милиционера в Бобровичах 21.08.2018, 17:27

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Фото: СК

За три дня до трагедии стрелок сфотографировал, как участковый браконьерствует на озере.

Стали известны новые подробности инцидента в деревни Бобровичи Ивацевичского района, который состоялся 17 августа. Из-за конфликта погиб сотрудник милиции и ещё один был ранен. Стрелком оказался 57 летний местный житель Сергей Дьячок, передает «Еврорадио».

Местные жители говорят, что между стрелком и убитым участковым за несколько дней до этого состоялся личный конфликт из-за незаконной рыбалки на озере. Об этом сообщил племянник стрелка Семён Дьячок:

"Этот участковый с каким-то своим родственником ставил сети на озере. Средь бела дня. Сергей смотрел в бинокль за ними. И когда этот участковый вышел на берег, дядя к ним подошёл и спросил: "Ну что, как порыбачили? Я вас снял!". Началась ссора, участковый ему сказал, что через три дня заберёт дядю в психушку. Это Сергей до стрельбы успел рассказать соседке своей, что всё заснял. Вот только непонятно, на телефон или на фотоаппарат".

Пока не ясно, на что конкретно заснял Сергей. По словам его племянника, у дяди был очень крутой фотоаппарат, с качественным зумом. Кстати, телефоны были изъяты следствием. Фотоаппарат оставили, только карту памяти забрали.

В Следственном комитете знают о версии с личным конфликтом, об этом уверяет представитель Следственного комитета Дмитрий Иванюк:

"Следствие в курсе, что местные говорят о конфликте с рыбалкой на озере. Но это будет устанавливаться в ходе расследования. Также было изъято несколько телефонов. Они будут оглядываться, могут быть назначены экспертизы".

Опять же, по словам местных жителей, Сергей постоянно писал жалобы на местных милиционеров, в том числе на погибшего участкового. Жаловался на браконьерство на озере и беззаконие со стороны милиции. В Ивацевичском УВД отказались говорить, были ли такие жалобы.

Знакомые характеризуют Сергея Дьячка, как человека со сложным характером, непростого. Он был нелюдим, ни с кем не общался. Одиночка. Был женат, но с браком не срослось.

Местные жители говорят, что хоть Сергей нигде не работал, он не опустился. Дом и участок держал в порядке. Совсем не пил. Какое-то время он присматривал за матерью, оформил за ней уход. На пенсию матери и деньги, которые выдавались за присмотр, они и жили. Потом мать забрала сестра, по словам племянника Семёна, той понадобились уколы, а Сергей не умел их делать. Последние несколько лет зарабатывал тем, что собирал ягоды и продавал их.

Как узнали журналисты, в деревню Бобровичи к стрелку Сергею Дьячку приехали три милиционера, хотя везде упоминаются только двое:

"У человека было ружьё, оно было зарегистрировано. Вот они приехали проверять, как оно хранится. Это делается периодически. Приехали два участковых и милиционер, который ведёт контроль за хранением огнестрельного оружия", — рассказывает представитель управления внутренних дел Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Участковые не были местные. Своего участкового в этого районе нет, поэтому эта территория была отдана другому сотруднику милиции, который курирует смежный район. Им оказался Игорь Лукашевич, который погиб.

Фото: «Радыё Свабода»

Сотрудники милиции, как говорят представители местного УВД, приехали якобы с плановой проверкой, но теперь следствие будет это проверять:

"Будет проверено, была ли это плановая проверка, или вызваная по жалобе. К нам местные подходили и говорили, что он там по улице с ружьём ходил. Поэтому сейчас с этим разберутся следователи, как там происходило. Но наши сотрудники приехали по плановой проверке", — объясняет представитель УВД Сергей Дученко.

Но зачем сразу трёх милиционеров отправили к одному человеку? Или это распространённая практика?

Охотник Александр Очеретний говорит, что к нему приходит проверять условия хранения оружия только один участковый, и чаще всего это происходит во время операции "Арсенал":

"Скажу лично про себя. У меня проверка происходит всегда во время прохождения операции "Арсенал". Ко мне приходит один участковый. Один раз было, что участковый пришёл с тремя курсантами. Это совершенно ничем не выдающаяся процедура, когда они осматривают сейф, в котором хранится оружие, и боеприпасы".

Представитель Следственного комитета опровергает слухи, что будто бы стрелок перед штурмом выбросил ружьё из дома в окно: "Этого точно не было. Оно было обнаружено во время осмотра в доме", — уверяет представитель СК Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошёл 17 августа в деревне Бобровичи. Милиционеры приехали проверить, как хранится оружие у местного жителя. Когда они пришли к его дому, хозяин взял охотничье ружьё и открыл огонь на поражение. Один участковый был убит, его молодой коллега получил ранения и сейчас находится в больнице. Теперь стрелку грозит смертная казнь.