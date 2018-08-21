Вопрос о пенсиях погубит Путина 3 21.08.2018, 19:09

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Владимир Путин

Фото: getty images

Теперь нет гарантированного способа спасти популярность Путина.

Осенью 2005 года, на "Прямой линии", женщина средних лет попросила президента Путина прокомментировать сообщения в прессе, что правительство хочет повысить пенсионный возраст для россиян, напоминает Newsweek (перевод - inopressa.ru). "Это был важный вопрос для Путина, популярность которого после прихода к власти в 2000 году отчасти объяснялась тем, что ему удалось обеспечить выплату пенсий пожилым гражданам полностью и без задержек (при его предшественнике Ельцине такое бывало редко)", - поясняет журналист Марк Беннеттс.

"Я против увеличения сроков пенсионного возраста", - сказал в 2005 году Путин. "И пока я президент, такого решения принято не будет", - добавил он.

Беннеттс продолжает: "Спустя 13 лет Путин все еще президент, но его обещание российскому народу вернулось бумерангом, чтобы омрачить его жизнь. 14 июня правящая партия "Единая Россия" внесла проект закона о повышении пенсионного возраста". Автор полагает: "Негативная реакция на предложенные перемены стала самым сильным за весь период ударом по популярности Путина. Как представляется, у президента, который пользовался колоссальной популярностью в своей стране, когда Россия нагнетала все более враждебные отношения с Западом, нет четкого пути для восстановления популярности после этого ее снижения".

"Меры спровоцировали широкое негодование и акции протеста по всей стране, и казавшаяся непотопляемой популярность Путина, пережившая обвинения в многомиллиардной коррупции и снижение уровня жизни в последние годы, пострадала", - пишет автор, опираясь на данные опроса ВЦИОМ, согласно которым рейтинг президента за две недели снизился с 77% до 63%.

Издание комментирует: "Возможно, это все равно высокий процент по сравнению со среднестатистическими рейтингами западных лидеров, но аналитики говорят, что для Путина, который хвалится полным контролем над государственными СМИ, эти цифры знаменуют тревожное снижение рейтинга".

"Предложенные реформы непопулярны по ряду причин, но в основном потому, что многие россияне боятся просто не дожить до получения пенсий", - пишет автор.

Издание отмечает: "Кремль признает, что Путин отказался от своей клятвы никогда не повышать пенсионный возраст, но заявляет, что изменения в демографической ситуации не оставили ему выбора".

Автор приводит данные опроса "Левада-Центра": около 90% избирателей против этих планов правительства, 40% готовы выйти на улицы, чтобы принудить правительство к отказу от них. "Это демонстрирует, что в обществе присутствует серьезное негодование и напряженность", - сказал глава "Левада-Центра" Лев Гудков.

Издание отмечает, что "Единая Россия" была вынуждена приказать членам своей фракции проголосовать за законопроект, а все больше советников и членов партии высказываются против повышения пенсионного возраста.

Автор сообщает: "Бывший кремлевский спичрайтер, а ныне политический аналитик Аббас Галлямов говорит, что даже если Путин остановит пенсионную реформу и распустит правительство, избиратели, вероятно, истолкуют это как "вынужденное отступление". И это, говорит он, может нанести смертельный удар имиджу президента как несокрушимого сильного правителя: "Теперь нет гарантированного способа спасти популярность Путина".