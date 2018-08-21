Россельхознадзор вернул в Беларусь пять тонн живой форели 3 21.08.2018, 19:24

Фото: spf-fish.ru

Рыбу в РФ везли с предприятия «Форелевое хозяйство «Лохва» из Могилевской области.

Специалисты Россельхознадзора не пустили в Псковскую область России 5 тонн живой форели, которую везли с предприятия КПУП «Форелевое хозяйство «Лохва» из Могилевской области, сообщает официальный сайт ведомства.

Ввоз продукции этого предприятия в Россию временно ограничен Россельхознадзором с 4 июля 2018 года.

Также во время ветеринарного контроля груза инспекторы обнаружили, что на этикетке груза информация о наименовании производителя и адресе производства не соответствует той, что заявлена в ветеринарном сертификате.

Продукцию вернули в Беларусь.