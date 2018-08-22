Россия отменила аукцион госдолга на фоне обвала рынка 22.08.2018, 7:46

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Размещение государственных облигаций не состоится.

Минфин РФ впервые за 4 месяца отменил аукцион облигаций федерального займа на фоне падения рынка, которое продолжалось 14 торговых дней подряд и поставило исторический рекорд по продолжительности, сообщает finanz.ru.

Размещение государственных облигаций, запланированное на среду, 22 августа, не состоится из-за "возросшей волатильности финансовых рынков", сообщил Минфин, добавив, что решение принято "с учетом мнений участников рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ".

Аукцион прошлой недели завершился провалом: хотя Минфин предлагал один выпуск вместо традиционных двух и сократил предложение до годового минимума в 10 млрд рублей, фактически удалось занять только 5,8 млрд.

Спрос превышал 20 млрд рублей, но инвесторы требовали доходностей выше рынка. С тех пор индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, потерял еще 1,75 пункта, а на торгах в понедельник и вторник коснулся минимума с декабря 2016 года - 130,8 пункта.

По сравнению с началом апреля рублевые займы на рынке подорожали для Минфина в среднем на 1% годовых, доходности долгосрочных бумаг превысили 8,5%, а по отдельным выпускам подскочили до 9%.

Спрос на новые выпуски ОФЗ был очень низким, с рынка продолжают уходить зарубежные инвесторы, напуганные угрозой санкций США: рынок должен "переварить" распродажи со стороны нерезидентов, после чего Минфин сможет вернуться, говорит старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Минфин указывает участникам рынка на то, что текущие доходности ОФЗ чрезмерны и он не готов занимать на этих уровнях, - отмечает управляющий ЗАО "КапиталЪ управление активами" Дмитрий Постоленко. - Затянувшаяся коррекция на долговых рынках развивающихся стран говорит в пользу того, что Минфину не стоит давить на рынок дополнительными объемами предложения, а стоит дождаться некоторого позитива на внешних рынках".

Ожидание, впрочем, затягивается: во втором квартале, после введения санкций в отношении "Русала" и внесения в сенат проекта санкций против российского госдолга, Минфин смог привлечь на рынке меньше половины от плана - 197 млрд рублей вместо 450.

В бюджет заложен доллар по 58,6 рубля, а состоявшаяся девальвация, согласно бюджетному правилу, требует от Минфина занять дополнительно 336 млрд рублей - даже если потратить все свободные остатки, это придется привлекать на рынке по 25 млрд рублей в неделю, отмечает Росбанк.

Отмена аукциона поддержит ОФЗ, говорит Ткачук: по итогам торгов в среду индекс RGBI вырос впервые с 31 июля - на 0,36 пункта, до 134,16 пункта.

Что касается нерезидентов, то они "несколько задержались в России, потому что основные показатели в норме, но те, кто помнят 2014, - будут продавать", - отмечает ведущий валютный аналитик в Columbia Threadneedle Investments Эд аль-Хусейн.