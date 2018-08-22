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В России у самолета с пассажирами во время полета загорелся двигатель

  • 22.08.2018, 8:06
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Архивное фото

Лайнер совершал рейс из Уфы в Сочи.

В России пассажирский самолет, который выполнял рейс из Уфы в Сочи, вынужден был вернуться обратно из-за пожара в одном из двигателей.

Как сообщает Интерфакс, после вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель.

Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу и посадке на аэродроме вылета.

Экипажу удалось посадить самолет с горящим двигателем. Пострадавших в результате инцидента нет.


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