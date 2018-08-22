Белорусские волейболисты одержали третью победу в квалификации ЧЕ-2019
- 22.08.2018, 22:48
Сегодня белорусы победили грузинских волейболистов.
22 августа в Могилеве белорусы взяли верх над волейболистами Грузии — 3:0 (25:13, 25:19, 25:12). Матч продолжался 61 минуту, передает tut.by.
Самыми результативными в составе сборной Беларуси стали Артур Удрис (15 очков), Павел Куклинский (14), Илья Буров (11), Вадим Пронько (10).
Поединком против Грузии сборная Беларуси завершила первый круг квалификации чемпионата Европы.
В предыдущих матчах белорусы в Могилеве обыграли Норвегию (3:1) и чемпиона Европы — 2007 Испанию (3:2).
В другом матче 3-го тура встречаются Испания — Норвегия.
Положение команд в группе «Е»:
1. Беларусь — 3 победы, 8 очков, разница партий 9−3;
2. Испания — 1 победа, 4 очка, разница партий 5−3;
3. Норвегия — 1 победа, 3 очка, разница партий 4−3;
4. Грузия — 0 побед, 0 очков, разница партий 0−9.
За победы со счетом 3:0 и 3:1 начисляется по 3 очка, за победу 3:2 дается 2 балла, за поражение 2:3 начисляется 1 очко, за поражения 1:3 и 0:3 баллы не начисляются.
Оставшиеся матчи в группе «Е»:
Испания — Норвегия;
25 августа
Грузия — Беларусь, Норвегия — Испания;
5−6 января 2019 года
Испания — Беларусь, Грузия — Норвегия;
9 января 2019 года
Грузия — Испания, Норвегия — Беларусь.
Путевки на чемпионат Европы получат победители каждой из 7 групп, а также пять лучших команд среди занявших вторые места. При этом в тех группах, где по 4 команды, при определении вторых обладателей пропусков на ЧЕ-2019 не будут учитываться результаты матчей со сборными, которые финишируют на последних местах в таблице.
От отбора на ЧЕ-2019 освобождены Франция, Словения, Бельгия и Голландия — как хозяева предстоящего еврофорума. Автоматически пропуска на Евро получили также Россия, Германия, Сербия, Италия, Болгария, Чехия, Польша и Турция — по итогам прошлого чемпионата Европы.
На чемпионате Европы 2019 года впервые выступят сразу 24 сборные.