Белорусские волейболисты одержали третью победу в квалификации ЧЕ-2019 22.08.2018, 22:48

Сегодня белорусы победили грузинских волейболистов.

22 августа в Могилеве белорусы взяли верх над волейболистами Грузии — 3:0 (25:13, 25:19, 25:12). Матч продолжался 61 минуту, передает tut.by.

Самыми результативными в составе сборной Беларуси стали Артур Удрис (15 очков), Павел Куклинский (14), Илья Буров (11), Вадим Пронько (10).

Поединком против Грузии сборная Беларуси завершила первый круг квалификации чемпионата Европы.

В предыдущих матчах белорусы в Могилеве обыграли Норвегию (3:1) и чемпиона Европы — 2007 Испанию (3:2).

В другом матче 3-го тура встречаются Испания — Норвегия.

Положение команд в группе «Е»:

1. Беларусь — 3 победы, 8 очков, разница партий 9−3;

2. Испания — 1 победа, 4 очка, разница партий 5−3;

3. Норвегия — 1 победа, 3 очка, разница партий 4−3;

4. Грузия — 0 побед, 0 очков, разница партий 0−9.

За победы со счетом 3:0 и 3:1 начисляется по 3 очка, за победу 3:2 дается 2 балла, за поражение 2:3 начисляется 1 очко, за поражения 1:3 и 0:3 баллы не начисляются.

Оставшиеся матчи в группе «Е»:

Испания — Норвегия;

25 августа

Грузия — Беларусь, Норвегия — Испания;

5−6 января 2019 года

Испания — Беларусь, Грузия — Норвегия;

9 января 2019 года

Грузия — Испания, Норвегия — Беларусь.

Путевки на чемпионат Европы получат победители каждой из 7 групп, а также пять лучших команд среди занявших вторые места. При этом в тех группах, где по 4 команды, при определении вторых обладателей пропусков на ЧЕ-2019 не будут учитываться результаты матчей со сборными, которые финишируют на последних местах в таблице.

От отбора на ЧЕ-2019 освобождены Франция, Словения, Бельгия и Голландия — как хозяева предстоящего еврофорума. Автоматически пропуска на Евро получили также Россия, Германия, Сербия, Италия, Болгария, Чехия, Польша и Турция — по итогам прошлого чемпионата Европы.

На чемпионате Европы 2019 года впервые выступят сразу 24 сборные.