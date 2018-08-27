Во всем мире избавляются от российских ценных бумаг 1 27.08.2018, 11:24

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Для экономики РФ начались очень непростые времена.

Распродажа российских активов, стартовавшая после обнародования планов новых американских санкций, на прошлой неделе продолжилась. Но теперь инвесторы избавляются уже не только от отечественных ОФЗ и еврооблигаций, акций и рубля, а и от активов других развивающихся рынков – от Турции до ЮАР. Но такая смена настроений все равно не сулит России ничего хорошего, пишет fingazeta.ru.

С ОФЗ – на выход

Вообще-то распродажа нерезидентами ОФЗ идет давно. Индекс RGBITR (совокупного дохода гособлигаций Мосбиржи) в целом снижается с апреля. После обвала на известиях о санкциях он начал подрастать, но еще не достиг значений конца марта, когда в июне случилась новая волна распродаж. К середине июля он опять подрос, но до цифр июня не дотянул – опять начался сброс ОФЗ. И за ним роста пока и не последовало.

С 1 августа падение индекса фиксировалось уже ежедневно. На позапрошлой неделе темпы падения стали сопоставимы с апрельскими. На прошлой они чуть уменьшились, но за последние годы можно по пальцам пересчитать недели с сопоставимым снижением индекса. И сейчас он уже заметно ниже и апрельского «дна», и уровней, на которые обрушился в июне.

Основной причиной, как и самого падения RGBITR, так и его ускорения были, конечно, американские санкции, а вернее реакция иностранных инвесторов на уже введенные и еще только грозящие России ограничения. Отношения с США у нас откровенно плохие, впрочем, давно. Но если в прошлом году относительно высокие доходности на российском рынке и стабильность рубля придавали нерезидентам смелости, и их доля на рынке ОФЗ даже росла, то к апрелю ситуация изменилась.

Привлекательность операций carry trade с рублевыми активами снижалась плавно – ставки в США росли, а в России снижались. Уровень воспринимаемого риска, напротив, рос – тут и все расширяющиеся американские санкции, грозящие захватить операции с российским госдолгом, и неуверенность в курсе рубля. В апреле он за 3 дня упал на 12% по отношению к доллару при доходности ОФЗ в районе 6–8% годовых в рублях. Для иностранца это неприятное соотношение.

Одного этого было бы достаточно для того, чтобы начать сворачивать carry trade, не дожидаясь новых приключений и санкций. И уже в апреле доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась с 34,5 до 32,3%, а в дальнейшем она падала ежемесячно, к началу июля достигнув 28,2%. Уменьшился и номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам – за 3 месяца на 369 млрд руб. Росли доходности, по ряду выпусков увеличившиеся более чем на половину процентного пункта.

Но о подготовке новых санкций, как известно, все же было объявлено. И доходности с начала позапрошлой недели стали расти по всем выпускам ОФЗ ежедневно. За 7 дней прирост составил примерно половину процентного пункта. Столько же, сколько за предыдущие три месяца. В апреле, впрочем, взлет доходностей был схожим, после чего они несколько снизились, и лишь затем возобновили рост.

Первый самый мощный отток средств нерезидентов мы в августе уже, вероятно, тоже увидели. Но можно не сомневаться, что исход нерезидентов из ОФЗ и в дальнейшем продолжится. Тем более что своими действиями они сами создают себе новые аргументы в пользу сворачивания carry trade c Россией. На фоне сброса рублевых инструментов и конвертации выручки в СКВ рубль в августе за 4 дня обвалился еще на 8%.

В начале прошлой недели доллар достигал максимума с апреля 2016 года – 68,66 руб. Затем он снизился, но ненамного – в районе 67 руб.

Весь 2017 год и первые 3 месяца 2018 года курс доллара колебался в диапазоне 56–61 руб. – на 12–22% ниже максимума прошлой недели. С учетом транзакционных издержек, доходы, необходимые чтобы просто отбить этот провал, должны быть еще выше. И едва ли все нерезиденты, купившие ОФЗ в этот период и продолжающие ими владеть, очень уж довольны тающей доходностью. Особенно на фоне растущих рисков.

Американская десятина

Между тем с 1 декабря 2016 года по 1 апреля 2018 года номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, увеличился на 943 млрд руб. Так что потенциал для дальнейшего оттока их средств с рынка и ослабления рубля все возрастает, причем вне прямой связи с тем, наложат ли США санкции на новые выпуски российского госдолга или нет.

А шансы на это, как известно, есть. Во внесенном американскими сенаторами санкционном законопроекте есть соответствующий параграф. Он предполагает введение правил, запрещающих гражданам США «участвовать в транзакциях или предоставлять финансирование для такого участия, или в другой форме взаимодействовать с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу». Иначе говоря, в следующем году спрос на ОФЗ может сократиться существенно. Готовиться к этому инвесторы начали уже сейчас.

На прошлой неделе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) попробовало оценить масштабы грядущих проблем. Оно полагает, что в результате новых санкций из российских госбумаг (ОФЗ и еврооблигаций) может выйти еще 8–10% инвесторов.

По оценке АКРА, американцы держат порядка 8% российского госдолга на 719 млрд руб. Помимо них, на взгляд агентства, из числа потенциальных держателей отечественного долга «с высокой долей вероятности можно исключить норвежский суверенный фонд GPF (в среднесрочной перспективе планирует отказаться от вложений в ценные бумаги, которые коррелируют с конъюнктурой нефтяного и газового рынков; в начале 2018 года доля фонда в госдолге РФ составляла 1,4%)».

По его расчетам, это «в долгосрочной перспективе приведет к росту равновесных ставок рублевых заимствований государства на 0,5–0,8 п. п.». И это может быть еще заниженной оценкой, ведь в силу запрета участия для американцев в транзакциях и финансировании, и вообще на взаимодействие с российским госдолгом, а также в виду риска вторичных санкций, из отечественных бумаг будут выходить и структуры других стран. Всего же нерезидентам на 1 июля принадлежало одних только ОФЗ на 1,98 трлн руб. по номиналу.

К тому же у них есть и другие мотивы избавляться от российских активов. И не только от ОФЗ или еврооблигаций, но и от акций.

В начале прошлой недели кому-то на российском фондовом рынке могло показаться, что худшее позади. Тем более, что на предыдущей неделе в пятницу падение акций во многом, казалось, было связано уже со внешними факторами – событиями в Турции. К тому же на отечественном рынке в этом году явно изменилось соотношение сил между российскими и зарубежными инвесторами. Приток средств россиян к брокерам и в управляющие компании бьет рекорды, и отток вложений иностранцев уже не вызывает таких падений котировок акций, как когда-то.

Но короткий отскок российских фондовых индексов был недолгим. Рынок и в самом деле не обвалился, как бывало в прошлые годы на фоне бегства нерезидентов, но и только. Нашлись новые причины для пессимизма. Пошла вниз нефть, стали широко обсуждаться планы изъятия «сверхдоходов» у металлургических и горнодобывающих компаний. Последнее напомнило всем, а не только иностранцам, о своеобразии российского экономического климата.

К тому же на цены продолжала давить ситуация с другими развивающимися рынками. А дела здесь развиваются сейчас не лучшим для нервничающих инвесторов образом. После обвала лиры, последовало падение южноафриканского ранда и давление на ряд других валют развивающихся стран. Потом был их отскок, но международные инвесторы уже шли на выход. Деньги идут в «тихую гавань», а для них это, кто бы в России и что по этому поводу ни думал, обычно рынок США.

Собственно, постепенное изменение направления движения капиталов началось еще раньше, но последние события обозначили его более явно. Для американского рынка это означает замедление роста и даже падение доходностей казначейских обязательств, а для развивающихся рынков – начало очень непростых времен.