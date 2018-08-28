Как выглядел настоящий СССР: мифы и реальность 25 Максим Мирович

28.08.2018, 8:40

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Постановочные фото жизни в «советской империи».

Время от времени я замечаю, что то тут, то там любители СССР постят постановочные снимки "простой советской жизни", в подписях к которым уверяют, что это и есть жизнь в настоящем СССР. Мол, все советские люди жили в огромных бесплатных семикомнатных квартирах, вечно улыбались, на улицах всегда светило солнце, а как только ты войдешь в магазин — то к тебе тут же подскакивает улыбчивый продавец и совершенно бесплатно кормит тебя черной икрой и лучшим в мире мороженым.

И действительно — подобных фото о "простой советской жизни" существует немало, но все дело в том, что в большинстве своем эти фото — постановка. Чаще всгео их делали либо для публикации на первых полосах советских журналов (которые рассказывали советским гражданам о том, как они хорошо живут и стремились произвести впечатление на "загнивающий Запад), либо использовались как иллюстрации в советских книгах. Постановочные снимки легко узнать по отрежессированной композиции, выставленному свету и большому количеству ретуши — иногда ретуши было настолько много, что снимки начинали напоминать рисунки.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим на несколько постановочных снимков жизни в СССР, а также увидим, как все это выглядело на самом деле.

1. Рыбные магазины.

Советские рыбные магазины сети "Океан" являются одним из главных мемов любителей СССР — они с придыханием любят рассказывать, как в них постоянно продавалась свежайшая рыба и крабы, омары и креветки, а за советскими крабовыми палочками выстраивались огромные очереди, настолько они были вкусными (на самом деле нет). На постановочных фото в советских рыбных магазина все очень красиво, и работаю в них исключительно приятные и улыбчивые продавщицы:

А вот так советские рыбные магазины выглядели в действительности. Собственно, в постоянном ассортиментре там было только 3-5 видов рыбных консервов, вроде кильки в томате или салаки, бланшированной в масле (от которых постоянно была ацетоновая отрыжка), а из "свежей рыбы" была только какая-нибудь селедка, плавающая в вонючей бурой юшке. Еще относительно свободно можно было купить морскую капусту, а перед праздниками в рыбные магазины "выбрасывали" шпроты и крабовые палочки с химическим вкусом.

2. Магазины обуви.

На постановочных отретушированных снимках обувных магазинов внутри всегда огромный ассортимент как мужской, так и женской обуви хорошего качества, красивые интерьеры и яркий свет, а продавщицы безустанно информируют покупателей о новинках советской обувной промышленности.

А вот примерно так советские обувные выглядели в реальности. Более-менее постоянно на полках можно было обнаружить всего 2-3 вида каких-нибудь дубовых туфель, носить которые считалось западлом даже в СССР, также постоянно на полках можно было увидеть чешки и какие-нибудь белые хлопчатобумажные кеды, которые называли "гробовыми тапками". Хорошую обувь в СССР всегда "доставали" среди знакомых — мужчины охотились за кожаными туфлями Salamander (прозванными попросту "саламандрами"), а женщины какими-то невероятными путями доставали высокие кожаные сапоги, стоимость которых в СССР могла доходить до 200-300 рублей (1-2 средние зарплаты).

3. Квартиры пятидесятых годов.

Практически все годы существования СССР в стране было плохо с жильем — квартир либо не хватало на всех, либо они были хренового качества. Тем не менее, советская пропаганда пятидесятых годов продолжала штамповать вот такие отретушированные снимки — в которых "простая советская семья" обычного сталинского комдив собираеся в огромной гостиной с шикарной люстрой под высоким потолком, дорогим мебельным гарнитуром из массива, шикарным тонким фарфором на столе и подарками, который глава семьи дарит всем присутствующим.

А вот так советские квартиры тех лет выглядели в действительности. Все дело в том, что в сталинском СССР основной концепцией было не поквартирное, а покомнатное заселение семей — семья получала комнату в коммунальной квартире и жила с другими такими семьями "на общей кухне". В зависимости от размера квартиры и количества комнат под одной крышей могло жить от 2 до 20 семей.

В маленьких коммуналках на 2-3 семьи у каждой хозяйки на кухне могла быть своя газовая плита и стол, в квартирах побольше — могла быть половина плиты (2 конфорки) и половина стола, а в больших коммуналках за каждой семьей "закреплялась" одна конфорка и уголок на большом кухонном столе. Обедали все, разумеется, не в общей кухне, а у себя в комнате — и ее реальный вид был далек от постановочного фото выше. Комнату перегораживали огромные шкафы, за которыми был "детский уголок", посередине стоял заставленный вещами стол (на одной его части резали картошку, на другой — дети делали уроки), а по краям комнаты — кровати домочадцев.

Разумеется, советская элита (несколько процентов от общего населения) жила именно так, как на постановочном фото. Но, как говорится, к реальной жизни в СССР это не имеет никакого отношения.

4. Женщины-труженницы.

Огромный акцент советская пропаганда делала на том, что в СССР якобы "освободили женщин". На постановочных фото красивые и крепкие советские женщины смело смотрят в солнечную даль больших городов, высматривая там контуры грядущего Коммунизма:

А вот так "освобожденные" советские женщины выглядели в действительности. На фото — еще не старые женщины (по современным понятиям — даже девушки), которые от тяжелой работы уже выглядят, как тетки. У дамы, что улыбается — видны металлические коронки — нормальной стоматологии в СССР не было в принципе.

5. Овощные магазины.

На постановочных фото советских овощных магазинов столы и прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, а улыбчивая продавшица режет ломоть от арбуза и кормит им всех желающих — точно таких же улыбчивых граждан. Никакой очереди в магазине нет — граждане просто подходят по одному, пробуют арбузы и дыни и вообще хорошо проводят время.

А вот так советские овощные отделы выглядели в реальности. В постоянной продаже были только картошка, гниловатый лук и подгнившая капуста — которые создавали в овощных магазинов весьма специфическое амбре; проще говоря — там всегда воняло. Очень редко (к 7 ноября, к Новому году, к 1 мая) в магазины могли "выбросить" мандарины, апельсины или бананы — из-за чего за ними сразу же выстраивались огромные очереди. В советских трамваях нередко можно было услышать разговоры в стиле "а мне мой коллега рассказывал, что у них на прошлой неделе в овощном вроде бы выбросили бананы".

6. Квартиры семидесятых годов.

Если в пятидесятые годы постановочная советская пропаганда старалась показать в советских квартирах богатство, величие и монументальность, то в семидесятые годы, следуя за мировыми тенденциями, стремились подчеркнуть стильность, современность и минимализм интерьера. Вот так по мнению одно из советских журналов выглядит типовая советская квартира той эпохи — стильная современная мебель, Ковер и обои в тон, на окне цветы, под потолком красивый карниз.

А вот так типовая советская квартира тех лет выглядела на самом деле. Никакого общего стилистического оформления интерьера не было все выглядело "и не в склад, и не в лад, поцелуй дрова в живот" — попросту потому, что люди покупали и тащили в дом "что придется".

Центром гостиной в доме была огромная полированная "стенка" — которая занимала треть и без того узкой комнаты-"пенала", в "стенке" был расставлен хрусталь, открытки "Керч-1978", пепельница в виде цыганки, чеканный портрет Есенина и всякая мелкая дребедень. На стенах обязательно висели ковры (от 1-2 и более) а диваны были накрыты "накидочками". Еще обратите внимание на банки с закатками посреди комнаты.

7. Застолье.

Застолья в "чисто советском" стиле описывались в "Книге о вкусной и здоровой пище", первое издание которой вышло в 1939 году. По мнению авторов книги, праздничное советское застолье состоит из чистых накрахмаленных салфеток, звонких бокалов, дорогих тонких фарфоровых сервизов и прочего такого.

А вот так среднестатистическое советское застолье выглядело в реальности:

Максим Мирович, livejournal.com