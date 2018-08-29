Фестиваль «Камяніца» объявил полную программу 29.08.2018, 14:48

«Камяніца» - однa из главных площадок для тех, кого интересует культура Беларуси и соседних стран.

1 сентября на юбилейном фестивале «Камяніца» будут три музыкальные сцены, много мастер-классов и людей в национальных костюмах. В день мероприятия, до 13.00, билеты будут продаваться по предварительной цене, пишет tut.by.

— В 2009 году, когда начинался фестиваль, мы рассчитывали на 2−3 года, но «Камяніца» до сих пор живет и является одной из главных площадок для тех, кого интересует культура Беларуси и соседних стран. Мы приглашаем всех на большой праздник музыки, творчества и живых традиций, — говорит ведущий фестиваля Олег Хоменко.

Общий график

В 11.00 откроется фестивальная площадка, развлечения и точки питания. В 12.00 стартует интерактивная сцена «Традыцыя», где можно будет спеть и потанцевать вместе с исполнителями. В 14.30 — главная сцена, где выступит звездный состав белорусских и иностранных музыкантов. В 15.30 начнет работу сцена в церкви, где состоится выступление вокальной группы «Мярэжа» и уникальный концерт мастеров колесной лиры — ныне редкого, но исторически одного из самых популярных инструментов на территории современной Беларуси на протяжении нескольких столетий.

Интерактивная сцена

12.00 — 13.00 — фолк-группа «Чарот», «Любанскія музыкі», этностудия Кetri, фолк-группа «Гаманіна», проект «Спеўны сход»

13.00 — 13.50 — капелла «Коліснія», мужская группа «Кудмень»

13.50 — 14.20 / 15.10 — 15.25 — Полесские песни: дуэт Евдокии Зинович и Федора Булыги (Дрогичинский район), группа «Таняжанка» (Лельчицкий район)

16.10 — 16.35 / 17.20 — 17.45 — «Любанскія музыкі» и традиционные танцы от Сергея Выскварки

18.30 — 18.55 — Дударский клуб

19.40 — 19.55 — Фолк-джем

Главная сцена

14:30 — 15:10 — группа «Стары Ольса»

15:30 — 16:10 — Змитер Войтюшкевич & WZ-Orkiestra

16:40 — 17:20 — Joryj Kloc (Украина)

17:50 — 18:30 — этно-трио «Троіца»

19:00 — 19:40 — группа «Тесто» (Россия)

20:00 — 20:30 — Лявон Вольский & Павел Аракелян

21:00 — 21:40 — группа Trollwald

Сцена в церкви

15.30 — 16.00 — группа «Мярэжа»

16.00 — 17.30 — концерт «Лірніцкі пагост»: Алесь Лось, Денис Сухой, Алесь Чумаков, Сергей Чубрик, Катя Радзивилова, Василь Гринь, Алесь Жуковский

Развлечения и мастер-классы

С 11.00 на фестивале зрителей ждет большая зона развлечений от пространства Quvalda: настольные и электронные игры, монетный аттракцион, виртуальная реальность, аттракцион с металлоискателем. Помимо этого: катание на лошадях, лучный и арбалетный тир, «Бульбамёт», «Яшчарка» (белорусский «Крокодил»), футбольная зона от ФК «Торпедо Минск» и другие развлечения. Рядом с фестивальной площадкой будет размещена большая ярмарка народных мастеров. А около сцен — выставка картин Анны Силивончик и Василя Пешкуна.

С 12.00 до 15.00 рядом с интерактивной сценой будут проходить мастер-классы по традиционным ремеслам: плетение постолов (белорусские лапти) и прядению на прялке, вытинанке и изготовлению кукол-оберегов, использованию трав и приготовлению ароматных напитков.

Детям

Детская площадка начнет свою работу в 11.00. Центр «Крочым разам» предложит игры, творческие мастерские и зону для отдыха, а также ярмарку детских поделок, где каждый ребенок сможет разместить и продать свои сделанные на фестивале изделия. Помимо этого, будет зона белорусских настольных игр.

В 13.00 маленьких зрителей ждет детский спектакль с элементами батлейки и интерактива от странствующего театра «Варгін». В 14.00 и 15.00 — детские игры, сказки и забавы от Ларисы Рыжковой и группы «Калыханка».

Невозможно представить себе «Камяніцу» без стогов сена, в которых любят проводить время все посетители фестиваля. Кстати, каждый маленький зритель на входе получит специальный браслет, на котором будет написан телефон родителей.

Транспорт

Фестиваль пройдет в Музее народной архитектуры и быта в поселке Озерцо — 4 километра от МКАД за авторынком «Малиновка». Доехать можно на личном авто, велосипеде и автобусах.

Бесплатный фестивальный автобус будет курсировать от метро «Малиновка» до музея и обратно с 11.45 (первый от «Малиновки») до 22:30 (последний из музея). Помимо этого, «Минсктранс» пускает дополнительные рейсы платных автобусов № 203Э через остановку «Малиновка». Расписание на сайте www.etna.by.

Билеты

Билеты на «Камяніцу» в предварительной продаже и в первый час фестиваля стоят: 15 рублей (взрослые), 10,5 рубля (школьники и студенты). После 13.00, 1 сентября, цены составят: 20 рублей (взрослые) и 15 рублей (школьники и студенты).