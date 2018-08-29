Как жители Екатеринбурга изучают белорусский язык 29.08.2018, 22:13

В Екатеринбурге в пятый раз откроет для учеников двери уникальная школа белорусского языка.

На первый урок придут не только «новобранцы», но и выпускники прошлых лет. Дипломы об освоении белорусской мовы здесь получили уже почти два десятка человек, пишет nn.by.

- Школу я закончила уже два года назад, но постоянно тянет вернуться, пообщаться с единомышленниками, вновь окунуться в культуру близкой славянской страны, — призналась жительница Екатеринбурга, менеджер Валерия Кузнецова.

Дипломы об освоении белорусской мовы здесь получили уже два десятка человек. Всего же на Среднем Урале проживают почти 19 тысяч белорусов.

Центром притяжения любителей и ценителей белорусской культуры эта необычная школа стала осенью 2013 года. Идея зародилась в дни Фестиваля национальных языков, традиционно проводимых в Екатеринбурге. Белорусская диаспора представила иллюстрированный стенд, рассказывающий о народных традициях страны. Молодой преподаватель юридической академии Александр Блещик в белой льняной рубахе с красным орнаментом и кисточками-завязками предлагал всем желающим окунуться в культуру Полесья. Познать ее с самых азов — с азбуки белорусского языка.

Сам Александр этот путь преодолел нелегко. Долго искал курсы, где можно освоить мову, но, как выяснилось, в разнообразии языковых предложений белорусского — нет. Причем не только на Урале, но и в Сибири, и в Средней полосе России. Отсутствуют не только курсы, но даже частные репетиторы. Пришлось постигать язык через Всемирную сеть. Когда понял, что знаний освоил достаточно, чтобы делиться с другими, запустил проект школы. Инициативу одобрили в екатеринбургском отделении Посольства Беларуси в России и в совете национально-культурной автономии «Белорусы Урала».

«На Среднем Урале проживают почти 19 тысяч белорусов. Диаспора дружная, не забывающая родные корни», — говорит руководитель диаспоры Василий Азаренок.

Небольшой зал для обучения выделил библиотечный центр. Никакой специальной рекламы проекта не запускали, все «первоклассники» записались через соцсети.

Сейчас основной двигатель проекта — своя страничка в социальной сети (Белорусы Урала). На ней, кстати, все пытаются общаться исключительно на белорусском языке.

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- Из Беларуси все мои корни, родные, детские воспоминания, - говорит Марина Грозных. — Родилась я в Свердловске, но моя мама родом из Могилевской области, в свое время перебралась на Урал. Естественно, адаптировались. Сейчас все хорошо — друзья, работа. К родным в Беларусь приезжаю с дочерью постоянно, но понимаю: вернуться туда навсегда вряд ли смогу. А эта школа дала возможность за тысячи километров ощущать родину в себе, окунуться в ее культуру, найти единомышленников.

Знакомятся в школе даже с национальными белорусскими узорами. Каждый третий купил себе рубаху — вышиванку, каждый второй — льняной вышитый рушник.