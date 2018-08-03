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Сенсация: Шоколад признали более полезным для здоровья, чем фрукты

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  • 3.08.2018, 12:54
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Новые выводы диетологов оказались совершенно противоположными прежним стереотипам.

Шоколад содержит большее количество антиоксидантов, чем фрукты и соки из них.

Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщает healthystyle.info.

Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.

Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.


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