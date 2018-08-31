Сергей Михалок презентовал сольный проект-«бомбу» Drezden 1 31.08.2018, 10:41

Сергей Михалок

Лидер Brutto представил сольный электронный проект.

Меломаны, которые уже послушали дебютник Drezden, утверждают, что это бомба.

Генеральный директор украинского Хит FM, музыкальный критик Виталий Дроздов пишет, что "новая работа Михалка понравится всем, кто "очаровывался и разочаровывался" разными "Ляписами" и разным Brutto. И что это "красивый альбом с прекрасными текстами, мелодиями, нетяжелой электронной музыкой".

Как передает Еврорадио, название проект получил в честь города, в котором в 1972 году родился Михалок. Музыкант говорит, что проект сделан в духе поп-культуры 80-х.