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Составлен рейтинг авто с самыми нелепыми названиями

  • 31.08.2018, 18:04
  • 1,900

Топ-5 самых нелепых названий автомобилей.

1. Toyota Tank

Слишком маленький автомобиль с нелепым внешним видом, чтобы назвать его “Танком“, передает toneto.net.

2. Suzuki Samurai

Название “Самурай“ совсем не вяжется с этим совсем уж миниатюрным внедорожником.

3. Chevrolet Celebrity

Очень скучный автомобиль, с названием “Знаменитость“.

4. Москвич “Юрий Долгорукий“.

Назвать москвич в честь Великого князя киевского кажется до нелепого пафосным.

5. Geely Beauty Leopard

Китайский автомобиль с названием, который, кажется, перевели в Google переводчике - “Леопард красоты“.


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