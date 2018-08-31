Составлен рейтинг авто с самыми нелепыми названиями
- 31.08.2018, 18:04
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Топ-5 самых нелепых названий автомобилей.
1. Toyota Tank
Слишком маленький автомобиль с нелепым внешним видом, чтобы назвать его “Танком“, передает toneto.net.
2. Suzuki Samurai
Название “Самурай“ совсем не вяжется с этим совсем уж миниатюрным внедорожником.
3. Chevrolet Celebrity
Очень скучный автомобиль, с названием “Знаменитость“.
4. Москвич “Юрий Долгорукий“.
Назвать москвич в честь Великого князя киевского кажется до нелепого пафосным.
5. Geely Beauty Leopard
Китайский автомобиль с названием, который, кажется, перевели в Google переводчике - “Леопард красоты“.