Минск: в сентябре мобильные камеры скорости будут работать в 22 точках

Минск: в сентябре мобильные камеры скорости будут работать в 22 точках2
- 31.08.2018, 20:10
- 1,207
В ГАИ Минска сообщили, где в сентябре будут работать мобильные датчики контроля скорости.
Таких точек 22, они распределены по всему городу. Основной упор, как и раньше, делается на контроль за соблюдением скоростного режима на городских проспектах (Независимости, Партизанском, Победителей, Дзержинского, Жукова, Пушкина), а также улицах с интенсивным движением (Кальварийской, Казинца, Маяковского). Камеры будут работать в ночное время, пишет «Онлайнер».
|Дата
|Время
|Контролируемое направление
|Скоростные ограничения , км/ч
|с 1.09 по 7.09;
с 10.09 по 14.09;
с 17.09 по 21.09;
с 24.09 по 28.09
|7:00—20:00
|пр. Независимости, д. 45
|60
|с 1.09 по 7.09;
с 10.09 по 14.09;
с 17.09 по 21.09;
с 24.09 по 28.09
|7:00—20:00
|ул. Алибегова, д. 26
|60
|с 1.09 по 7.09;
с 10.09 по 14.09;
с 17.09 по 21.09;
с 24.09 по 28.09
|7:00—20:00
|ул. Чкалова, д. 1
|60
|с 1.09 по 7.09;
с 10.09 по 14.09;
с 17.09 по 21.09;
с 24.09 по 28.09
|7:00—20:00
|пр. Жукова, д. 17
|60
|с 1.09 по 7.09;
с 10.09 по 14.09;
с 17.09 по 21.09;
с 24.09 по 28.09
|7:00—20:00
|ул. Кижеватова, д. 72, к. 1
|60
|8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.09
|7:00—20:00
|пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Независимости, д. 156;
пр. Партизанский, д. 108;
пр. Партизанский, д. 23;
пр. Победителей, д. 53, к. 1
|60
80
60
60
60
|1.09
|21:00—3:00
|пр. Победителей, д. 4;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Партизанский, д. 75;
ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;
пр. Независимости, д. 45;
пр. Независимости, д. 99
|60
60
60
60
60
60
|2.09
|21:00—3:00
|пр. Победителей, д. 4;
пр. Партизанский, д. 108;
ул. Казинца, д. 49;
пр. Дзержинского, д. 11;
пр. Партизанский, д. 23;
пр. Независимости, д. 45
|60
60
60
60
60
60
|3.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 75;
пр. Независимости, д. 156;
пр. Пушкина, д. 70а;
пр. Победителей, д. 4;
пр. Независимости, д. 45;
ул. Кальварийская, д. 25
|60
80
60
60
60
60
|4.09
|21:00—3:00
|пр. Независимости, д. 156;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Пушкина, д. 70а;
ул. Кальварийская, д. 25;
пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;
пр. Победителей, д. 4
|80
60
60
60
80
60
|5.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 108;
пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
пр. Дзержинского, д. 11;
пр. Партизанский, д. 23;
пр. Независимости, д. 131, к. 2
|60
80
60
60
60
60
|6.09
|21:00—3:00
|пр. Независимости, д. 99;
пр. Партизанский, д. 147;
ул. Казинца, д. 49;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24
|60
60
60
60
60
60
|7.09
|21:00—3:00
|ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;
пр. Независимости, д. 45;
пр. Дзержинского, д. 11;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Партизанский, д. 75;
пр. Пушкина, д. 70а
|60
60
60
60
60
60
|8.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 108;
пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинка;
пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24;
пр. Партизанский, д. 23
|60
80
80
60
60
60
|9.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 75;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Пушкина, д. 70а;
пр. Победителей, д. 4;
пр. Независимости, д. 45;
ул. Кальварийская, д. 25
|60
60
60
60
60
60
|10.09
|21:00—3:00
|пр. Дзержинского, д. 11;
пр. Партизанский, д. 147;
ул. Казинца, д. 49;
пр. Партизанский, 23;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24
|60
60
60
60
60
60
|11.09
|21:00—3:00
|пр. Независимости, д. 156;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Пушкина, д. 70а;
ул. Кальварийская, д. 25;
пр. Независимости, д. 45;
пр. Победителей, д. 4
|80
60
60
60
60
60
|12.09
|21:00—3:00
|пр. Независимости, д. 99;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Казинца, д. 49;
ул. Маяковского, д. 24;
пр. Партизанский, д. 23;
пр. Партизанский, д. 108
|60
60
60
60
60
60
|13.09
|21:00—3:00
|пр. Дзержинского, д. 11;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Партизанский, д. 75;
ул. Кальварийская, д. 58, к. 1 ;
пр. Независимости, д. 45;
пр. Независимости, д. 99
|60
60
60
60
60
60
|14.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 108;
пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;
пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24;
пр. Партизанский, д. 23
|60
80
80
60
60
60
|15.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 75;
пр. Независимости, д. 156;
пр. Пушкина, д. 70а;
пр. Победителей, д. 4;
пр. Независимости, д. 45;
ул. Кальварийская, д. 25
|60
80
60
60
60
60
|16.09
|21:00—3:00
|пр. Независимости, д. 99;
пр. Партизанский, д. 147;
пр. Дзержинского, д. 11;
ул. Маяковского, д. 24;
пр. Партизанский, д. 23;
пр. Партизанский, д. 108
|60
60
60
60
60
60
|17.09
|21:00—3:00
|пр. Победителей, 4;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Партизанский, д. 75;
ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;
пр. Независимости, д. 45;
пр. Независимости, д. 99
|60
60
60
60
60
60
|18.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 108;
пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;
пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24;
пр. Партизанский, д. 23
|60
80
80
60
60
60
|19.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 75;
пр. Независимости, д. 156;
пр. Пушкина, д. 70а;
пр. Победителей, д. 4;
пр. Независимости, д. 45;
ул. Кальварийская, д. 25
|60
80
60
60
60
60
|20.09
|21:00—3:00
|пр. Независимости, д. 99;
пр. Партизанский, д. 147;
пр. Дзержинского, д. 11;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24
|60
60
60
60
60
60
|21.09
|21:00—3:00
|ул. Кальварийская, д. 58 к. 1;
пр. Независимости, д. 45;
пр. Победителей, 4;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Партизанский, д. 75;
пр. Пушкина, д. 70а
|60
60
60
60
60
60
|22.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 108;
пр. Независимости, д. 99;
пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24;
пр. Партизанский, д. 23
|60
60
80
60
60
60
|23.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 75;
пр. Независимости, д. 156;
пр. Пушкина, д. 70а;
пр. Победителей, д. 4;
пр. Независимости, д. 45;
ул. Кальварийская, д. 25
|60
80
60
60
60
60
|24.09
|21:00—3:00
|пр. Независимости, д. 99;
пр. Партизанский, д. 147;
ул. Казинца, д. 49;
пр. Партизанский, д. 23;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24
|60
60
60
60
60
60
|25.09
|21:00—3:00
|ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;
пр. Независимости, д. 45;
пр. Победителей, д. 4;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Партизанский, д. 108;
пр. Пушкина, д. 70а
|60
60
60
60
60
60
|26.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 108;
пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;
пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
пр. Дзержинского, д. 11;
пр. Партизанский, д. 23
|60
80
80
60
60
60
|27.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 75;
пр. Независимости, д. 156;
пр. Пушкина, д. 70а;
пр. Победителей, д. 4;
пр. Независимости, д. 45;
ул. Кальварийская, д. 25
|60
80
60
60
60
60
|28.09
|21:00—3:00
|пр. Независимости, д. 99;
пр. Партизанский, д. 147;
ул. Казинца, д. 49;
пр. Партизанский, д. 23;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24
|60
60
60
60
60
60
|29.09
|21:00—3:00
|ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;
пр. Независимости, д. 45;
пр. Дзержинского, д. 11;
пр. Независимости, д. 131, к. 2;
пр. Независимости, д. 99;
пр. Победителей, д. 4
|60
60
60
60
60
60
|30.09
|21:00—3:00
|пр. Партизанский, д. 108;
пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;
пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;
пр. Победителей, д. 53, к. 1;
ул. Маяковского, д. 24;
пр. Партизанский, д. 23
|60
80
80
60
60
60
Сколько придется заплатить, если попались на камеру?
|Превышение
|КоАП
|Штраф
|от 10 до 20 км/ч
|ч. 5 ст. 18.13
|0,5 базовой величины (12 рублей 25 копеек)
|от 20 до 30 км/ч
|ч. 6 ст. 18.13
|2 базовые величины (49 рублей)
|от 30 до 40 км/ч
|ч. 7 ст. 18.13
|4 базовые величины (98 рублей)
|свыше 40 км/ч
|ч. 8 ст. 18.13
|6 базовых величин (147 рублей)