Минск: в сентябре мобильные камеры скорости будут работать в 22 точках 2 31.08.2018, 20:10

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В ГАИ Минска сообщили, где в сентябре будут работать мобильные датчики контроля скорости.

Таких точек 22, они распределены по всему городу. Основной упор, как и раньше, делается на контроль за соблюдением скоростного режима на городских проспектах (Независимости, Партизанском, Победителей, Дзержинского, Жукова, Пушкина), а также улицах с интенсивным движением (Кальварийской, Казинца, Маяковского). Камеры будут работать в ночное время, пишет «Онлайнер».

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения , км/ч с 1.09 по 7.09; с 10.09 по 14.09; с 17.09 по 21.09; с 24.09 по 28.09 7:00—20:00 пр. Независимости, д. 45 60 с 1.09 по 7.09; с 10.09 по 14.09; с 17.09 по 21.09; с 24.09 по 28.09 7:00—20:00 ул. Алибегова, д. 26 60 с 1.09 по 7.09; с 10.09 по 14.09; с 17.09 по 21.09; с 24.09 по 28.09 7:00—20:00 ул. Чкалова, д. 1 60 с 1.09 по 7.09; с 10.09 по 14.09; с 17.09 по 21.09; с 24.09 по 28.09 7:00—20:00 пр. Жукова, д. 17 60 с 1.09 по 7.09; с 10.09 по 14.09; с 17.09 по 21.09; с 24.09 по 28.09 7:00—20:00 ул. Кижеватова, д. 72, к. 1 60 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.09 7:00—20:00 пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Независимости, д. 156; пр. Партизанский, д. 108; пр. Партизанский, д. 23; пр. Победителей, д. 53, к. 1 60 80 60 60 60 1.09 21:00—3:00 пр. Победителей, д. 4; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Партизанский, д. 75; ул. Кальварийская, д. 58, к. 1; пр. Независимости, д. 45; пр. Независимости, д. 99 60 60 60 60 60 60 2.09 21:00—3:00 пр. Победителей, д. 4; пр. Партизанский, д. 108; ул. Казинца, д. 49; пр. Дзержинского, д. 11; пр. Партизанский, д. 23; пр. Независимости, д. 45 60 60 60 60 60 60 3.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 75; пр. Независимости, д. 156; пр. Пушкина, д. 70а; пр. Победителей, д. 4; пр. Независимости, д. 45; ул. Кальварийская, д. 25 60 80 60 60 60 60 4.09 21:00—3:00 пр. Независимости, д. 156; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Пушкина, д. 70а; ул. Кальварийская, д. 25; пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой; пр. Победителей, д. 4 80 60 60 60 80 60 5.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 108; пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой; пр. Победителей, д. 53, к. 1; пр. Дзержинского, д. 11; пр. Партизанский, д. 23; пр. Независимости, д. 131, к. 2 60 80 60 60 60 60 6.09 21:00—3:00 пр. Независимости, д. 99; пр. Партизанский, д. 147; ул. Казинца, д. 49; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24 60 60 60 60 60 60 7.09 21:00—3:00 ул. Кальварийская, д. 58, к. 1; пр. Независимости, д. 45; пр. Дзержинского, д. 11; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Партизанский, д. 75; пр. Пушкина, д. 70а 60 60 60 60 60 60 8.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 108; пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинка; пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24; пр. Партизанский, д. 23 60 80 80 60 60 60 9.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 75; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Пушкина, д. 70а; пр. Победителей, д. 4; пр. Независимости, д. 45; ул. Кальварийская, д. 25 60 60 60 60 60 60 10.09 21:00—3:00 пр. Дзержинского, д. 11; пр. Партизанский, д. 147; ул. Казинца, д. 49; пр. Партизанский, 23; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24 60 60 60 60 60 60 11.09 21:00—3:00 пр. Независимости, д. 156; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Пушкина, д. 70а; ул. Кальварийская, д. 25; пр. Независимости, д. 45; пр. Победителей, д. 4 80 60 60 60 60 60 12.09 21:00—3:00 пр. Независимости, д. 99; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Казинца, д. 49; ул. Маяковского, д. 24; пр. Партизанский, д. 23; пр. Партизанский, д. 108 60 60 60 60 60 60 13.09 21:00—3:00 пр. Дзержинского, д. 11; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Партизанский, д. 75; ул. Кальварийская, д. 58, к. 1 ; пр. Независимости, д. 45; пр. Независимости, д. 99 60 60 60 60 60 60 14.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 108; пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой; пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24; пр. Партизанский, д. 23 60 80 80 60 60 60 15.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 75; пр. Независимости, д. 156; пр. Пушкина, д. 70а; пр. Победителей, д. 4; пр. Независимости, д. 45; ул. Кальварийская, д. 25 60 80 60 60 60 60 16.09 21:00—3:00 пр. Независимости, д. 99; пр. Партизанский, д. 147; пр. Дзержинского, д. 11; ул. Маяковского, д. 24; пр. Партизанский, д. 23; пр. Партизанский, д. 108 60 60 60 60 60 60 17.09 21:00—3:00 пр. Победителей, 4; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Партизанский, д. 75; ул. Кальварийская, д. 58, к. 1; пр. Независимости, д. 45; пр. Независимости, д. 99 60 60 60 60 60 60 18.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 108; пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой; пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24; пр. Партизанский, д. 23 60 80 80 60 60 60 19.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 75; пр. Независимости, д. 156; пр. Пушкина, д. 70а; пр. Победителей, д. 4; пр. Независимости, д. 45; ул. Кальварийская, д. 25 60 80 60 60 60 60 20.09 21:00—3:00 пр. Независимости, д. 99; пр. Партизанский, д. 147; пр. Дзержинского, д. 11; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24 60 60 60 60 60 60 21.09 21:00—3:00 ул. Кальварийская, д. 58 к. 1; пр. Независимости, д. 45; пр. Победителей, 4; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Партизанский, д. 75; пр. Пушкина, д. 70а 60 60 60 60 60 60 22.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 108; пр. Независимости, д. 99; пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24; пр. Партизанский, д. 23 60 60 80 60 60 60 23.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 75; пр. Независимости, д. 156; пр. Пушкина, д. 70а; пр. Победителей, д. 4; пр. Независимости, д. 45; ул. Кальварийская, д. 25 60 80 60 60 60 60 24.09 21:00—3:00 пр. Независимости, д. 99; пр. Партизанский, д. 147; ул. Казинца, д. 49; пр. Партизанский, д. 23; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24 60 60 60 60 60 60 25.09 21:00—3:00 ул. Кальварийская, д. 58, к. 1; пр. Независимости, д. 45; пр. Победителей, д. 4; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Партизанский, д. 108; пр. Пушкина, д. 70а 60 60 60 60 60 60 26.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 108; пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой; пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской; пр. Победителей, д. 53, к. 1; пр. Дзержинского, д. 11; пр. Партизанский, д. 23 60 80 80 60 60 60 27.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 75; пр. Независимости, д. 156; пр. Пушкина, д. 70а; пр. Победителей, д. 4; пр. Независимости, д. 45; ул. Кальварийская, д. 25 60 80 60 60 60 60 28.09 21:00—3:00 пр. Независимости, д. 99; пр. Партизанский, д. 147; ул. Казинца, д. 49; пр. Партизанский, д. 23; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24 60 60 60 60 60 60 29.09 21:00—3:00 ул. Кальварийская, д. 58, к. 1; пр. Независимости, д. 45; пр. Дзержинского, д. 11; пр. Независимости, д. 131, к. 2; пр. Независимости, д. 99; пр. Победителей, д. 4 60 60 60 60 60 60 30.09 21:00—3:00 пр. Партизанский, д. 108; пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой; пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской; пр. Победителей, д. 53, к. 1; ул. Маяковского, д. 24; пр. Партизанский, д. 23 60 80 80 60 60 60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?