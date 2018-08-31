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Минск: в сентябре мобильные камеры скорости будут работать в 22 точках

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  • 31.08.2018, 20:10
  • 1,207

В ГАИ Минска сообщили, где в сентябре будут работать мобильные датчики контроля скорости.

Таких точек 22, они распределены по всему городу. Основной упор, как и раньше, делается на контроль за соблюдением скоростного режима на городских проспектах (Независимости, Партизанском, Победителей, Дзержинского, Жукова, Пушкина), а также улицах с интенсивным движением (Кальварийской, Казинца, Маяковского). Камеры будут работать в ночное время, пишет «Онлайнер».

ДатаВремяКонтролируемое направлениеСкоростные ограничения , км/ч
с 1.09 по 7.09;

с 10.09 по 14.09;

с 17.09 по 21.09;

с 24.09 по 28.09

7:00—20:00пр. Независимости, д. 4560
с 1.09 по 7.09;

с 10.09 по 14.09;

с 17.09 по 21.09;

с 24.09 по 28.09

7:00—20:00ул. Алибегова, д. 2660
с 1.09 по 7.09;

с 10.09 по 14.09;

с 17.09 по 21.09;

с 24.09 по 28.09

7:00—20:00ул. Чкалова, д. 160
с 1.09 по 7.09;

с 10.09 по 14.09;

с 17.09 по 21.09;

с 24.09 по 28.09

7:00—20:00пр. Жукова, д. 1760
с 1.09 по 7.09;

с 10.09 по 14.09;

с 17.09 по 21.09;

с 24.09 по 28.09

7:00—20:00ул. Кижеватова, д. 72, к. 160
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.097:00—20:00пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Независимости, д. 156;

пр. Партизанский, д. 108;

пр. Партизанский, д. 23;

пр. Победителей, д. 53, к. 1

60

80

60

60

60

1.0921:00—3:00пр. Победителей, д. 4;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Партизанский, д. 75;

ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;

пр. Независимости, д. 45;

пр. Независимости, д. 99

60

60

60

60

60

60

2.0921:00—3:00пр. Победителей, д. 4;

пр. Партизанский, д. 108;

ул. Казинца, д. 49;

пр. Дзержинского, д. 11;

пр. Партизанский, д. 23;

пр. Независимости, д. 45

60

60

60

60

60

60

3.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 75;

пр. Независимости, д. 156;

пр. Пушкина, д. 70а;

пр. Победителей, д. 4;

пр. Независимости, д. 45;

ул. Кальварийская, д. 25

60

80

60

60

60

60

4.0921:00—3:00пр. Независимости, д. 156;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Пушкина, д. 70а;

ул. Кальварийская, д. 25;

пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;

пр. Победителей, д. 4

80

60

60

60

80

60

5.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 108;

пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

пр. Дзержинского, д. 11;

пр. Партизанский, д. 23;

пр. Независимости, д. 131, к. 2

60

80

60

60

60

60

6.0921:00—3:00пр. Независимости, д. 99;

пр. Партизанский, д. 147;

ул. Казинца, д. 49;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24

60

60

60

60

60

60

7.0921:00—3:00ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;

пр. Независимости, д. 45;

пр. Дзержинского, д. 11;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Партизанский, д. 75;

пр. Пушкина, д. 70а

60

60

60

60

60

60

8.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 108;

пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинка;

пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24;

пр. Партизанский, д. 23

60

80

80

60

60

60

9.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 75;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Пушкина, д. 70а;

пр. Победителей, д. 4;

пр. Независимости, д. 45;

ул. Кальварийская, д. 25

60

60

60

60

60

60

10.0921:00—3:00пр. Дзержинского, д. 11;

пр. Партизанский, д. 147;

ул. Казинца, д. 49;

пр. Партизанский, 23;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24

60

60

60

60

60

60

11.0921:00—3:00пр. Независимости, д. 156;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Пушкина, д. 70а;

ул. Кальварийская, д. 25;

пр. Независимости, д. 45;

пр. Победителей, д. 4

80

60

60

60

60

60

12.0921:00—3:00пр. Независимости, д. 99;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Казинца, д. 49;

ул. Маяковского, д. 24;

пр. Партизанский, д. 23;

пр. Партизанский, д. 108

60

60

60

60

60

60

13.0921:00—3:00пр. Дзержинского, д. 11;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Партизанский, д. 75;

ул. Кальварийская, д. 58, к. 1 ;

пр. Независимости, д. 45;

пр. Независимости, д. 99

60

60

60

60

60

60

14.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 108;

пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;

пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24;

пр. Партизанский, д. 23

60

80

80

60

60

60

15.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 75;

пр. Независимости, д. 156;

пр. Пушкина, д. 70а;

пр. Победителей, д. 4;

пр. Независимости, д. 45;

ул. Кальварийская, д. 25

60

80

60

60

60

60

16.0921:00—3:00пр. Независимости, д. 99;

пр. Партизанский, д. 147;

пр. Дзержинского, д. 11;

ул. Маяковского, д. 24;

пр. Партизанский, д. 23;

пр. Партизанский, д. 108

60

60

60

60

60

60

17.0921:00—3:00пр. Победителей, 4;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Партизанский, д. 75;

ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;

пр. Независимости, д. 45;

пр. Независимости, д. 99

60

60

60

60

60

60

18.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 108;

пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;

пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24;

пр. Партизанский, д. 23

60

80

80

60

60

60

19.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 75;

пр. Независимости, д. 156;

пр. Пушкина, д. 70а;

пр. Победителей, д. 4;

пр. Независимости, д. 45;

ул. Кальварийская, д. 25

60

80

60

60

60

60

20.0921:00—3:00пр. Независимости, д. 99;

пр. Партизанский, д. 147;

пр. Дзержинского, д. 11;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24

60

60

60

60

60

60

21.0921:00—3:00ул. Кальварийская, д. 58 к. 1;

пр. Независимости, д. 45;

пр. Победителей, 4;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Партизанский, д. 75;

пр. Пушкина, д. 70а

60

60

60

60

60

60

22.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 108;

пр. Независимости, д. 99;

пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24;

пр. Партизанский, д. 23

60

60

80

60

60

60

23.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 75;

пр. Независимости, д. 156;

пр. Пушкина, д. 70а;

пр. Победителей, д. 4;

пр. Независимости, д. 45;

ул. Кальварийская, д. 25

60

80

60

60

60

60

24.0921:00—3:00пр. Независимости, д. 99;

пр. Партизанский, д. 147;

ул. Казинца, д. 49;

пр. Партизанский, д. 23;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24

60

60

60

60

60

60

25.0921:00—3:00ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;

пр. Независимости, д. 45;

пр. Победителей, д. 4;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Партизанский, д. 108;

пр. Пушкина, д. 70а

60

60

60

60

60

60

26.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 108;

пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;

пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

пр. Дзержинского, д. 11;

пр. Партизанский, д. 23

60

80

80

60

60

60

27.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 75;

пр. Независимости, д. 156;

пр. Пушкина, д. 70а;

пр. Победителей, д. 4;

пр. Независимости, д. 45;

ул. Кальварийская, д. 25

60

80

60

60

60

60

28.0921:00—3:00пр. Независимости, д. 99;

пр. Партизанский, д. 147;

ул. Казинца, д. 49;

пр. Партизанский, д. 23;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24

60

60

60

60

60

60

29.0921:00—3:00ул. Кальварийская, д. 58, к. 1;

пр. Независимости, д. 45;

пр. Дзержинского, д. 11;

пр. Независимости, д. 131, к. 2;

пр. Независимости, д. 99;

пр. Победителей, д. 4

60

60

60

60

60

60

30.0921:00—3:00пр. Партизанский, д. 108;

пр. Победителей, в районе пересечения с ул. Веснинкой;

пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской;

пр. Победителей, д. 53, к. 1;

ул. Маяковского, д. 24;

пр. Партизанский, д. 23

60

80

80

60

60

60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

ПревышениеКоАПШтраф
 от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (12 рублей 25 копеек)
 от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (49 рублей)
 от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (98 рублей)
 свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (147 рублей)


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