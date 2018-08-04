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Президент Польши пригласил cлучайных туристов в свою резиденцию

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  • 4.08.2018, 19:50
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Анджей Дуда угостил гостей чаем и ответил на вопросы.

Анджей Дуда пригласил в Президентский дворец четверых случайных туристов. Видео со встречи опубликовала в своем профиле Канцелярия президента, сообщает «Радыё Свабода».

На 2-минутном видео можно увидеть, как сотрудница президента приглашает две пары туристов - из Тайваня и Сингапура - в Президентский дворец. Туристам показали кабинет президента, а потом сам Дуда угостил гостей чаем и ответил на их вопросы.

На вопрос туристки из Сингапура об отдыхе, президент ответил, что только вернулся из Брюсселя и что через неделю, вероятно, поедет в отпуск. Туристка из Тайваня спросила у Дуды, любит ли он свою работу. Польский президент ответил, что воспринимает ее как службу.


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