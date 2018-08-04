Переехать в Италию и есть шоколад: Nutella ищет дегустаторов 4.08.2018, 20:19

Из требований к кандидатам – не страдать аллергией и уметь пользоваться компьютером.

Nutella предлагает работу мечты – компания ищет 60 «чувственных судей», которые готовы переехать в итальянский город Альба, где находится завод производителя шоколадной пасты. Это не вакансия на долгие годы, а оплачиваемая стажировка с конкурентоспособной зарплатой на три месяца – начиная с 30 сентября, сообщает kyky.org.

За три месяца дегустаторов научат «правильной терминологии для описания вкусовых ощущений». Лучших стажеров возьмут на постоянную парт-тайм работу — дегустировать ореховую пасту нужно будет два раза в неделю по два часа.

Из требований к кандидатам – не страдать аллергией и уметь пользоваться компьютером.