закрыть
5 августа 2018, воскресенье, 11:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На президента Мадуро совершено покушение с помощью дронов со взрывчаткой

  • 5.08.2018, 8:04
  • 6,902

Ранено семеро солдат.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.

В результате инцидента ни он, ни другие политики не пострадали. Ранения получили семеро солдат Национальной гвардии, передает ВВС.

Мадуро обвинил в нападении руководство соседней Колумбии, однако Богота отрицает причастность к покушению.

Прямая трансляция выступления венесуэльского президента во время военного парада была прервана в субботу. На последних кадрах было видно бегущих солдат.

Когда Мадуро говорил о состоянии венесуэльской экономики, звук неожиданно пропал. Все, кто стоял на сцене, резко посмотрели наверх.

После этого камера показала несколько десятков бегущих солдат, и трансляция прервалась. Беспилотных летательных аппаратов во время трансляции видно не было.

Местное издание El Nacional сообщило о звуках взрывов со ссылкой на очевидцев. О взрыве также сообщило агентство Франс пресс.

Что известно о нападении

Инцидент произошел, когда Мадуро выступал во время парада по случаю 81-й годовщины национальной армии.

Согласно заявлению министра связи Хорхе Родригеса, два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от места, где стоял президент, заявил он.

Вскоре после покушения Николас Мадуро выступил с обращением и заявил: "Летательный аппарат взорвался возле меня, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв".

На фотографиях в социальных сетях видно, как охрана Мадуро закрывала его пуленепробиваемыми щитами после нападения.

По словам президента, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

"Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет", - цитирует Рейтер слова Мадуро.

Кто ответственен за нападение?

Ответственность за покушение взяла на себя малоизвестная группировка Фланелевые солдаты (Soldados de Franelas).

В нескольких публикациях в соцсетях участники группировки заявили, что смогли продемонстрировать уязвимость правящей верхушки, хотя дроны и были "сбиты снайперами". На вопросы журналистов участники группировки отвечать не стали.

Мадуро во время обращения к нации заявил о заговоре против себя, в котором якобы участвовали его враги как внутри страны, так и в соседней Колумбии.

"Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае - Венесуэлы", - заявил он.

Министр связи Родригес обвинил в покушении правую оппозицию: "После того как они проиграли выборы, они снова потерпели неудачу".

В мае Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Представители оппозиции уже заявили, что не верят в версию властей. "Мы не знали, что происходит [...]. А после этого мы услышали, что министр связи обвиняет оппозицию, но трудно поверить, что оппозиция могла совершить покушение, учитывая, что она ни разу этого не делала за 20 лет", - заявил Хаслер Иглесиас из партии "Народная воля" в Венесуэле.


популярное за неделю

Мнение

Хоботов, это мелко!
Хоботов, это мелко! Ирина Халип
Признание «агента Юли» – большой взрыв
Признание «агента Юли» – большой взрыв Геннадий Федынич
Визит под знаком Марса и дефолта
Визит под знаком Марса и дефолта Владимир Халип
«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель