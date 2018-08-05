На президента Мадуро совершено покушение с помощью дронов со взрывчаткой 5.08.2018, 8:04

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Ранено семеро солдат.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.

В результате инцидента ни он, ни другие политики не пострадали. Ранения получили семеро солдат Национальной гвардии, передает ВВС.

Мадуро обвинил в нападении руководство соседней Колумбии, однако Богота отрицает причастность к покушению.

Прямая трансляция выступления венесуэльского президента во время военного парада была прервана в субботу. На последних кадрах было видно бегущих солдат.

Когда Мадуро говорил о состоянии венесуэльской экономики, звук неожиданно пропал. Все, кто стоял на сцене, резко посмотрели наверх.

После этого камера показала несколько десятков бегущих солдат, и трансляция прервалась. Беспилотных летательных аппаратов во время трансляции видно не было.

Местное издание El Nacional сообщило о звуках взрывов со ссылкой на очевидцев. О взрыве также сообщило агентство Франс пресс.

Wow. Something major happened during Maduro's speech that caused the cameras to cut out and the parading soldiers and spectators to scatter into cover. Gunfire or possibly a transformer explosion #Venezuela pic.twitter.com/7Sxc5OmXkJ — Jimmy Rushmore (@JimmySecUK) 4 августа 2018 г.

Что известно о нападении

Инцидент произошел, когда Мадуро выступал во время парада по случаю 81-й годовщины национальной армии.

Согласно заявлению министра связи Хорхе Родригеса, два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от места, где стоял президент, заявил он.

Вскоре после покушения Николас Мадуро выступил с обращением и заявил: "Летательный аппарат взорвался возле меня, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв".

На фотографиях в социальных сетях видно, как охрана Мадуро закрывала его пуленепробиваемыми щитами после нападения.

Venezuelan President Maduro unharmed after an attack by drones loaded with explosives：official pic.twitter.com/sbM7tmRxIZ — China Xinhua News (@XHNews) 5 августа 2018 г.

По словам президента, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

"Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет", - цитирует Рейтер слова Мадуро.

Кто ответственен за нападение?

Ответственность за покушение взяла на себя малоизвестная группировка Фланелевые солдаты (Soldados de Franelas).

В нескольких публикациях в соцсетях участники группировки заявили, что смогли продемонстрировать уязвимость правящей верхушки, хотя дроны и были "сбиты снайперами". На вопросы журналистов участники группировки отвечать не стали.

Мадуро во время обращения к нации заявил о заговоре против себя, в котором якобы участвовали его враги как внутри страны, так и в соседней Колумбии.

"Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае - Венесуэлы", - заявил он.

Министр связи Родригес обвинил в покушении правую оппозицию: "После того как они проиграли выборы, они снова потерпели неудачу".

В мае Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Представители оппозиции уже заявили, что не верят в версию властей. "Мы не знали, что происходит [...]. А после этого мы услышали, что министр связи обвиняет оппозицию, но трудно поверить, что оппозиция могла совершить покушение, учитывая, что она ни разу этого не делала за 20 лет", - заявил Хаслер Иглесиас из партии "Народная воля" в Венесуэле.