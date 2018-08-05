Пьяный российский капитан посадил корабль на мель у берегов Швеции 8 5.08.2018, 10:29

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Капитан задержан за превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Грузовое судно BBC Lagos село на мель недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ. Как утверждает агентство, капитан - россиянин - задержан по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии.

Пресс-секретарь полиции Фредерик Братт сообщил, что содержание алкоголя в крови капитана равнялось 2,5 промилле. При такой степени опьянения "человеку бывает трудно стоять на ногах без посторонней помощи, а в глазах все может двоиться", подчеркнул Братт. О гражданстве капитана полицейский не сообщил.

Соответствующим комментарием посольства РФ ТАСС пока не располагает.

Согласно данным береговой охраны, 130-метровое судно с 5 тыс. тонн пшеницы на борту направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда. Пока неизвестно, когда судно может быть снято с мели и продолжить плавание к месту назначения.