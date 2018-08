Пресс для России: к чему приведут «сокрушительные санкции» США 2 5.08.2018, 13:44

За последний месяц в конгресс США было внесено шесть законопроектов по противодействию РФ.

За время, прошедшее со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, американские законодатели представили по меньшей мере шесть законопроектов, содержащих экономические и другие санкции против России. Последний из них, и самый суровый, был представлен в конгрессе в четверг, 2 августа, пишет РБК.

Как поясняли многие из авторов законопроектов, их появление было спровоцировано поведением Трампа на итоговой пресс-конференции (он согласился с утверждением Путина о непричастности Москвы к вмешательству в американские выборы 2016 года) и закрытым характером встречи двух лидеров. Давать объяснения по повестке хельсинкского саммита и его реальных итогов в Капитолий был вызван госсекретарь США Майк Помпео. 25 июля он заверил сенаторов, что стратегия США в отношении России не пересматривалась, в том числе по вопросу санкций. Однако законодателей его слова не убедили.

5 июльских законопроектов о том, как наказать Россию

1. Санкции против Nord Stream 2 (Countering Russian Power Plays Act)

Автор — демократ, член палаты представителей Джаред Хафман, дата внесения —16 июля.

Предусматривает введение санкций против компаний и лиц, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». По мнению Хафмана, этот проект создается с целью закрепить за Россией статус главного игрока европейского газового рынка, на котором «завязана энергетическая стабильность американских союзников в Европе».

2. Санкции против финансовых институтов России из-за ее действий на Украине (Punishing Continued Occupation of Ukraine Act)

Авторы — члены палаты представителей демократ Стив Коэн и республиканец Тэд По, дата внесения — 18 июля.

Авторы инициативы хотят обязать президента наложить санкции как минимум на три из семи крупных российских финансовых организаций, если Москва будет нарушать минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. В предложенный перечень включены Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

3. Санкции против американских ИТ-фирм, способствующих цензуре в России (CPR for Russian Civil Society Act)

Автор — член палаты представителей конгресса США демократ Адриано Эспайят, дата внесения — 18 июля.

Эспайят предлагает наложить санкции на ведущие ИТ-компании США, поставляющие России оборудование, позволяющее властям осуществлять цензуру и давление на «общественных активистов». Законопроект также включает в себя положения о введении штрафных мер против компаний и лиц, участвующих в отправке российских войск в Сирию и на Украину. Инициатива также предусматривает расширение гражданского диалога США и России.

4. Комплекс мер по предотвращению российского вмешательства в выборы (Secure America from Russian Interference Act of 2018)

Авторы — член палаты представителей демократ Стени Хойер и 37 других конгрессменов, дата внесения — 19 июля.

Предлагается обязать исполнительные власти США принять широкий спектр мер по укреплению избирательной инфраструктуры страны. Билль также содержит инициативы по выявлению скрытых финансовых каналов, по которым Москва якобы распространяет средства в политических целях.

5. Законопроект, обязывающий администрацию США исполнять санкции по «закону Магнитского» (A bill to <…> ensure appropriate congressional review and the continued applicability of sanctions under the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012)

Авторы — сенаторы Бен Кардин и Элизабет Уоррен (демократы) и Джон Маккейн (республиканец), дата внесения — 25 июля.

Законопроект предлагает закрепить гарантии по реализации санкций, введенных против России из-за смерти юриста Herminage Capital Management Сергея Магнитского в 2012 году, в уже действующем законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он был утвержден в августе 2017 года и дает возможность американской администрации вводить жесткие штрафные меры против российских граждан и компаний в целом ряде секторов, включая финансы и энергетику.

«Сокрушительный удар по России»

Самый серьезный пакет санкций против России содержит билль, внесенный 2 августа и получивший название «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). Его авторами выступили заместитель председателя комитета сената по международным делам демократ Роберт Менендес и член этого комитета демократ Линдси Грэм. В качестве соавторов к ним присоединились два республиканца — сенаторы Джон Маккейн и Кори Гарднер. Полный текст законопроекта еще не опубликован, однако на сайте Грэма представлено его краткое содержание.

Авторы хотят закрепить обязанность Вашингтона поддерживать НАТО, а также сделать невозможным выход США из альянса без согласия двух третей сенаторов. Европейским союзникам сенаторы намерены отправлять лишнюю военную технику. Также авторы законопроекта считают необходимым создать в Госдепартаменте отдел по цифровой экономике и кибербезопасности (в феврале этого года занимавший тогда пост госсекретаря Рекс Тиллерсон уже призывал создать такой отдел, но пока его нет). Сенаторы также хотят наделить американский Минюст правом закрывать ботнеты и другую цифровую инфраструктуру, которая может быть использована в незаконных целях.

Традиционно предлагается ввести новые санкции в отношении политиков, олигархов, членов их семей и вообще всех, кто способствует незаконным действиям, которые прямо или скрыто осуществляются по указанию Кремля.

В экономической части законопроект предусматривает широкий спектр мер: запрет на операции с новым суверенным долгом России, запрет на импорт урана из России, санкции в отношении сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты, которые поддерживают российские госкомпании; отмену разрешений для лиц из США на деятельность, связанную с некоторыми нефтедобывающими проектами в России; секторальные санкции против российских структур, способных на вредоносные действия в киберпространстве, раскрытие данных о конечных бенефициарах компаний, которые скупают дорогие объекты жилой недвижимости и т.п.

Существующий санкционный режим не смог достичь желаемых результатов и изменить политику Москвы, пояснил сенатор Грэм. Он напомнил, что, как утверждали представители американского разведсообщества, вмешательство России во внутренние дела США продолжается. «Наша цель — изменить статус-кво и продолжать применять против России Путина сокрушительные санкции и другие меры, пока он не перестанет вмешиваться в избирательные процессы США, не прекратит кибератаки на американскую инфраструктуру, не выведет российские силы из Украины и не прекратит сеять хаос в Сирии», — заявил Грэм на своем сайте.

Упомянутые в DASKAA санкции жестче любых других, которые до сих пор были применены против России, констатировал в беседе с РБК старший аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс.

Решенный вопрос

Идея новых санкций вряд ли встретит серьезную оппозицию в конгрессе, даже если Москва «решит публично объявить о прекращении всех попыток вмешаться во внутреннюю политику США», считает Хесс. «К сожалению, тема России стала слишком политически заряженной. Вкупе со скандалами вокруг Трампа это означает, что санкционный билль, скорее всего, будет принят в достаточно сжатые сроки, как это было в случае с CAATSA», — пояснил он. Первых подвижек по DASKAA стоит ждать уже в сентябре, прогнозирует Хесс.

Скорее всего, DASKAA утвердят, и указывают на это два фактора — сильная команда авторов и опасения законодателей, вызванные «продолжающимся вмешательством России в политику США», сказал РБК эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд. Но, «как это всегда бывает с подобными биллями», перед принятием DAASKA некоторые его положения будут смягчены, уверен аналитик. «Лоббисты приложат огромные усилия, чтобы защитить интересы клиентов, так что итоговый текст билля будет серьезно отличаться от нынешнего», — соглашается Хесс.

Умеренная реакция рынков

Рынки умеренно отреагировали на новость из США, констатируют аналитики Райффайзенбанка. Большинство выпусков облигаций федерального займа подешевело. Доходности ОФЗ прибавили 10 б.п. (в частности, выпуск 26225 ушел выше 8%, выпуск 26207 — 7,83%), рубль ослабел на 50 коп., до 63,4–63,5 руб. за доллар.

Тем не менее перспектива санкций влияет на инвесторов — они избавляются от российских долговых бумаг быстрее, чем от суверенных бондов других развивающихся стран. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа сократилась в шесть раз быстрее, чем в среднем по 18 рынкам долга EM, свидетельствуют данные, собранные Deutsche Bank AG, которые приводит Bloomberg.

Как DASKAA повлияет на Россию

До сих пор администрация Трампа выступала против санкций в отношении российского госдолга. Минфин США объяснял, что запрет на покупку новых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) окажет давление на экономический рост в России, усилит нагрузку на ее банковский сектор, заставит российские власти изменить свою экономическую политику и в конечном итоге «приведет к ответным мерам России против интересов США», что может снизить конкурентоспособность крупных американских управляющих компаний.

В России не видят в новом американском законопроекте больших рисков. По оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, запрет США на инвестиции в ОФЗ способен «спровоцировать некоторую волатильность на рынке госдолга», однако не принесет большого ущерба экономике.

Нерезиденты вывели более $3 млрд из ОФЗ после апрельских санкций, оценивал Bloomberg в конце июня. «Никакого массового выхода иностранцев из ОФЗ не наблюдается. Ситуация стабильная», — сказал глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский в интервью агентству 26 июля.

В случае одобрения запрета на вложения в российский госдолг рубль к доллару может ослабнуть, но курс доллара не превысит 65 руб., сказал РБК старший аналитик БКС Сергей Суверов. Российские индексы могут упасть на 7–8%, поскольку к санкциям против госдолга могут добавиться санкции против отраслей, представленных на фондовом рынке.

Ограничения против нового госдолга России могут привести к росту доходностей на 2 п.п. и ослаблению рубля на 5%, по оценке аналитиков Citi Ивана Чакарова и Артема Заигрина. Спровоцированный санкциями дополнительный отток капитала может в конечном счете ослабить рубль, заключают они.

Полный выход нерезидентов из ОФЗ маловероятен, поскольку санкции, если их примут, во-первых, затронут новые выпуски, а не старые, а во-вторых, их смогут продолжить покупать неамериканские инвесторы, рассуждает Суверов.

Риски, связанные с новыми санкциями, не носят «уничтожающего» характера, поскольку у России один из самых низких уровней долга в мире и $0,5 трлн резервов за счет доходов от экспорта углеводородов, сказал РБК экономист Nordea Денис Давыдов. Однако у России большая программа развития в рамках новых майских указов, которая предполагает дополнительные бюджетные расходы, и потеря одного из основных источников фондирования и, что еще более важно, превращение российского долга в токсичный актив представляют собой умеренно-негативные факторы, заключил эксперт.