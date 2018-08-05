В швейцарских Альпах разбился самолет 2 5.08.2018, 14:59

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СМИ сообщают о 20 погибших.

До 20 человек могли стать жертвами авиакатастрофы небольшого самолета в швейцарских Альпах.

Об этом сообщает Reuters.

Власти предоставили мало информации о количестве человек на борту самолета JU-Air, который разбился на западной стороне горы Пиц Зегнас в кантоне Граубюнден в субботу.

Местные СМИ и авиационные сайты сообщили, что самолет, который способен разместить 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился полностью и никто не выжил. По данным СМИ, все места в самолете были забронированы.

Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Причину аварии устанавливает следствие. Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к популярным туристическим маршрутам в окрестностях - заблокирован.

Полиция подтвердила, что разбитый JU-52 HB-HOT был самолетом компании JU-Air, он летел из Локарно, неподалеку южной границы Швейцарии, на базу авиакомпании в Дюбендорфе, Цюрих.

Авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы тремя самолетами Junkers Ju-52. Они построены в середине прошлого века и были выведены из эксплуатации швейцарских ВВС. Самолеты известны своим неофициальным прозвищем "Тетушка Ю". Компания пока приостановила полеты.

Авиакатастрофа произошла всего через несколько часов после того, как в Альпах разбился небольшой самолет с четырьмя членами одной семьи, все погибли.