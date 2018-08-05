Видеофакт: Как задерживали одного из лидеров русской мафии в Испании 5.08.2018, 19:59

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Фото: Pau Barrena / AFP

Полиция опубликовала видео.

Полиция Испании опубликовала в Twitter видео задержания одного из лидеров русской мафии , пишет «Новое время».

Задержание произошло в испанской Марбелье во время "сходки". Всего правоохранители задержали трех мужчин. Среди них - россиянин, которого называют "третьим человеком" в иерархии российского преступного мира в Испании. Еще двое участников "сходки" были, по данным полиции, выходцами из Грузии.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 августа 2018 г.

Имена задержанных правоохранители не назвали. Всем им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступной организации.

Конце 2015 года власти Испании выдвинули обвинения против 26 россиян, которых считают причастными к деятельности тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории королевства. По версии испанской прокуратуры, члены тамбовской ОПГ и связанные с ними лица создали в Испании сеть фиктивных предприятий, на которые оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России.

В 2018 году испанская полиция провела операцию Kus, во время которой было задержано более ста причастных к русской мафии. Большинство из них оказались уроженцами Грузии и Армении, действовавшими в разных районах Испании и Франции. В операции принимали участие в том числе и сотрудники Интерпола.