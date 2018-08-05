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Видеофакт: Как задерживали одного из лидеров русской мафии в Испании

  • 5.08.2018, 19:59
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Фото: Pau Barrena / AFP

Полиция опубликовала видео.

Полиция Испании опубликовала в Twitter видео задержания одного из лидеров русской мафии , пишет «Новое время».

Задержание произошло в испанской Марбелье во время "сходки". Всего правоохранители задержали трех мужчин. Среди них - россиянин, которого называют "третьим человеком" в иерархии российского преступного мира в Испании. Еще двое участников "сходки" были, по данным полиции, выходцами из Грузии.

Имена задержанных правоохранители не назвали. Всем им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступной организации.

Конце 2015 года власти Испании выдвинули обвинения против 26 россиян, которых считают причастными к деятельности тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории королевства. По версии испанской прокуратуры, члены тамбовской ОПГ и связанные с ними лица создали в Испании сеть фиктивных предприятий, на которые оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России.

В 2018 году испанская полиция провела операцию Kus, во время которой было задержано более ста причастных к русской мафии. Большинство из них оказались уроженцами Грузии и Армении, действовавшими в разных районах Испании и Франции. В операции принимали участие в том числе и сотрудники Интерпола.


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