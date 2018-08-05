«Наша Ніва»: Выносили автоматы и гранаты на продажу: подробности засекреченного дела, которое может стоить должности нескольким белорусским министрам 5.08.2018, 20:39

Министерство обороны подтвердило факт чрезвычайного происшествия в одной из барановичских частей.

Конец июня, Барановичи. В военную комендатуру везут старшину роты 8-й бригады войсковой части 29969 (противовоздушные войска), пишет «Наша Ніва».

В «восьмерке» мужчина служит совсем недавно, пару месяцев.

Это бывший спецназовец из Марьиной Горки, и хотя в Барановичах он рассказывал, что перевели его по состоянию здоровья, это неправда — попрощаться с ССО ему пришлось из-за клинической аргрессии — несколько раз он был замешан в драках.

Последней каплей для руководства 5-й бригады стало то, что он сломал ногу какому-то человеку на улице. За это его отправили служить в барановичскую часть «для залетных» — такова репутация у «восьмерки» (хотя такого персонажа справедливо было бы вообще изгнать).

И вот снова старые ошибки — в состоянии алкогольного опьянения, как говорят, старшина избивает двух солдат в Барановичах, — и это после «коржичевских» разносов в армии!

В новой части ему это не прощается и уже двигаясь, задержанным, в машине комендатуры, его напуганный мозг находит спасение — случайно задержанный случайно оправдывается «А почему вы вообще на мне отрываетесь? У вас здесь в части и без меня жопа». И этим дает старт космическому по своему абсурду уголовному делу.

* * *

На утро следующего дня жители района «Военный городок» с самого утра видят удивительную картину - целый многоквартирный дом окружен машинами саперов, милиции, комендатуры и скорой помощи.

Никто не понимает, что происходит.

А происходит вот что — обыск у 24-летнего прапорщика «восьмерки» Дмитрия К., который служит в роте материально-технического обеспечения в должности заведующего вооруженного состава части.

Утром к нему по надуманной причине попросились в гости начальник части с еще одним сослуживцам — на самом деле командир хотел проверить сообщение задержанного накануне спецназовца о том, что у Дмитрия К. дома арсенал оружия: пистолеты и автоматы.

И командир находит в квартире оружие! — несколько пистолетов Макарова, несколько АКСУ.

Дмитрия К. скручивают, приезжают чрезвычайные службы.

Подозреваемый в краже оружия прапорщик Дмитрий К., фото с заставки мессенджера.

В течение допросов выясняются шокирующие детали.

Оказывается, примерно с осени прошлого года (следствие еще установит точные даты) прапорщик К. методично выносил со склада, за который отвечал, оружие.

Никакой инвентаризации за это время не проводилось, даже при том, что изменился командир, — а это обязательная процедура после смены командования.

Речь, как известно журналистам, идет о четырех десятков единиц оружия — автоматы и пистолеты, гранаты и патроны — отдельно.

Делалось это «немыслимо топорно», как говорят сослуживцы, — он просто клал в рюкзак автомат и проходил через КПП, так как его никто не проверял.

Стоит добавить, что сам тот склад находится на территории 61-й авиабазы, сверхважнейшего объекта белорусской армии.

Автомат Калашникова складной укороченный (АКСУ) — такой можно пронести в рюкзаке, так как он складывается и небольшого размера

Додумался ли прапорщик до этого сам? Можно предположить, что нет — в ходе следствия он дал показания на еще двух человек: второго прапорщика, старшего по годам (в прошлом - черного копателя, которому выносились предупреждения за притянутые из леса ППШ) и… высокопоставленного сотрудника Барановичского райотдела внутренних дел.

Эта троица в данный момент задержана, роль каждого выясняется, но основным стоит вопрос судьбы оружия — по нашей информации, часть пока не нашли.

Что с ним делали? Это отдельная история.

Прапорщик К. хвастался доступом к оружию перед своими подругами и даже стрелял перед ними с ПМа и автомата Калашникова. Несколько гранат он взорвал… несколько единиц оружия он раздарил своим знакомым, у которых не возникло вопросов относительно законности таких подарков — почему они об этом не подумали, эти люди сейчас рассказывают следователям из контрразведки.

Но что та разведка! Как известно журналистам, пистолет в подарок получил даже и сотрудник контрразведки — правда, не офицер, а такой же контактник-водитель, который дружил с К.

Но и этот пусть себе «разведчик» только по месту работы, а не по профессии, не счел нужным рассказать людям, которых он возит, о таких подарках. Этот водитель задержан.

Также несколько единиц оружия попали на руки к здешним людям — говорят, один дед купил автомат, пистолеты предлагались таксистам и по крайней мере один такой предложением воспользовался.

Как утверждают источники, АКСУ продавался за $1000, ПМ - за 250.

Известно, что все те, кто купил или получил в подарок оружие, сейчас находятся под следствием, еще часть украденного следователи нашли в двух тайниках под Клецком и Барановичами.

Насколько можно судить по информации от источников, ненайденную часть оружия старшие «друзья» К. продали в Россию и должны были продать еще, если бы не пьяные приключения отдельно взятого председателя.

Как известно журналистам, в течение следствия К. говорил, что хотел «продать оружие и затеряться в России».

Как стало известно, расследование этой истории ведется в атмосфере тайны и секретности — министр Равков приезжал в Барановичи и час кричал, что «восьмерку» нужно распустить, дело ведут лучшие следователи аппаратов контрразведки и КГБ.

Эта история ставит под вопрос и будущее отдельных министров, и состояние всей системы безопасности. Исключительный случай был раскрыт не системно работой спецслужб, а случайно. А спецслужбы не знали о том, о чем знали районные компании, перед которыми К. хвастался оружием.

Как говорят люди, отслужившие в «восьмерке» не один десяток лет и сейчас на пенсии — подобной ситуации там раньше не случалось. Кто служил, тот знает, что в армии, бывает, за одну гильзу сажают, а здесь почти что год таскали оружие из боевого состава.

Министерство обороны подтвердило факт чрезвычайного происшествия в одной из барановичских частей.