БАТЭ в случае прохода в плей-офф ЛЧ сыграет с ПСВ 1 6.08.2018, 15:45

Но для начала борисовчане должны победить «Карабах».

БАТЭ в случае прохода "Карабаха" сыграет с голландским ПСВ в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это стало известно в результате жеребьевки в швейцарском Ньоне, пишет "Прессбол".

В третьем раунде квалификации БАТЭ будет соперничать с "Карабахом" — 7 августа в Баку и 14 августа в Борисове.

Поединки раунда плей-офф квалификации состоятся 21-22 августа и 27-28 августа.

Остальные пары:

Путь чемпионов

"Црвена Звезда" / "Спартак" (Трнава) — "Зальцбург"/"Шкендия"

"Янг Бойз" – "Астана" / "Динамо" (Загреб)

"Мальме"/"Видеотон" – "Селтик"/АЕК

Путь представителей лиг:

"Бенфика"/"Фенербахче" — ПАОК/"Спартак" (Москва)

"Стандард"/"Аякс" — "Славия" (Прага)/"Динамо" (Киев)

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 30 августа в Монако.