БАТЭ в случае прохода в плей-офф ЛЧ сыграет с ПСВ

БАТЭ в случае прохода в плей-офф ЛЧ сыграет с ПСВ1
- 6.08.2018, 15:45
Но для начала борисовчане должны победить «Карабах».
БАТЭ в случае прохода "Карабаха" сыграет с голландским ПСВ в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это стало известно в результате жеребьевки в швейцарском Ньоне, пишет "Прессбол".
В третьем раунде квалификации БАТЭ будет соперничать с "Карабахом" — 7 августа в Баку и 14 августа в Борисове.
Поединки раунда плей-офф квалификации состоятся 21-22 августа и 27-28 августа.
Остальные пары:
Путь чемпионов
"Црвена Звезда" / "Спартак" (Трнава) — "Зальцбург"/"Шкендия"
"Янг Бойз" – "Астана" / "Динамо" (Загреб)
"Мальме"/"Видеотон" – "Селтик"/АЕК
Путь представителей лиг:
"Бенфика"/"Фенербахче" — ПАОК/"Спартак" (Москва)
"Стандард"/"Аякс" — "Славия" (Прага)/"Динамо" (Киев)
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 30 августа в Монако.