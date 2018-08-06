Мощный взрыв в Болонье: два человека погибли, 55 получили ранения
- 6.08.2018, 19:10
Стали известны подробности происшествия в Болоньи.
В понедельник, 6 августа, в результате серии взрывов на шоссе в районе аэропорта Болоньи погибли два человека, 55 получили ранения, сообщает (nv.ua со ссылкой на ANSA.
По предварительным данным, некоторые из пострадавших получили ранения от разлетевшихся с места взрывов обломков.
#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u— Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 августа 2018 г.
На автостраде произошло ДТП при участии грузовика-цистерны, который перевозил горючие вещества. В результате ДТП и последовавшего взрыва частично обвалилась эстакада, огонь распространился на припаркованные близ автомобили.