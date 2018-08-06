Мощный взрыв в Болонье: два человека погибли, 55 получили ранения 6.08.2018, 19:10

Стали известны подробности происшествия в Болоньи.

В понедельник, 6 августа, в результате серии взрывов на шоссе в районе аэропорта Болоньи погибли два человека, 55 получили ранения, сообщает (nv.ua со ссылкой на ANSA.

По предварительным данным, некоторые из пострадавших получили ранения от разлетевшихся с места взрывов обломков.

#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 августа 2018 г.

На автостраде произошло ДТП при участии грузовика-цистерны, который перевозил горючие вещества. В результате ДТП и последовавшего взрыва частично обвалилась эстакада, огонь распространился на припаркованные близ автомобили.