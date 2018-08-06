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Мощный взрыв в Болонье: два человека погибли, 55 получили ранения

  • 6.08.2018, 19:10

Стали известны подробности происшествия в Болоньи.

В понедельник, 6 августа, в результате серии взрывов на шоссе в районе аэропорта Болоньи погибли два человека, 55 получили ранения, сообщает (nv.ua со ссылкой на ANSA.

По предварительным данным, некоторые из пострадавших получили ранения от разлетевшихся с места взрывов обломков.

На автостраде произошло ДТП при участии грузовика-цистерны, который перевозил горючие вещества. В результате ДТП и последовавшего взрыва частично обвалилась эстакада, огонь распространился на припаркованные близ автомобили.


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