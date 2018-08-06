В Беларуси планируют существенно увеличить потребление электроэнергии 17 6.08.2018, 22:51

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Власти не знают, куда девать электроэнергию после ввода в эксплуатацию АЭС.

С возведением белорусской атомной электростанции остается актуальной проблема, что делать с излишками электроэнергии. Власти пытаются решить этот вопрос. 6 августа правительство своим постановлением № 579 внесло изменения в комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС. В частности, утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, передает tut.by.

Планируемый объем увеличения использования электроэнергии к 2026 году составит 3,38 млрд кВт∙ч, в том числе: 1,78 млрд кВт∙ч — в результате установки электрокотлов в организациях, входящих в состав «Белэнерго»; 1,6 млрд кВт∙ч — в результате реализации мероприятий межотраслевого комплекса мер.

Что это за меры? В частности, речь идет о техническом переоснащении производства и запуске новых мощностей на промышленных и нефтеперерабатывающих заводах-гигантах, электрификации участков дорог и освещении магистралей, а также комплексе мероприятий в системе ЖКХ, следует из постановления № 579.

На реализацию этих мер требуется порядка 7,7 млрд рублей, включая 335,02 млн рублей бюджетных средств. Остальные 7,39 млрд рублей — это кредиты, займы и собственные средства предприятий. Бюджетное финансирование предусмотрено в рамках принятых соответствующих госпрограмм и решений правителя, отметили в пресс-службе Совмина.

В документе также говорится, что окончательное решение об экономической целесообразности модернизации некоторых котельных «будет приниматься по итогам разработки технико-экономического обоснования после определения стоимости работ по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций, необходимых для обеспечения электроснабжения объекта».

Напомним, в 2017 году потребление электроэнергии в Беларуси составило почти 37 млрд кВт⋅ч, в том числе импорт — 2,7 млрд кВт⋅ч. В нынешнем году страна отказалась от импорта.

Два реактора БелАЭС в 2020 году будут производить 18 млрд кВт⋅ч. Правда, в правительстве надеются, что к этому времени потребление электроэнергии в стране вырастет до 39,9 млрд кВт⋅ч в год и атомная энергетика займет в общем энергобалансе страны 45%.

Правительство планирует максимально стимулировать внутренний спрос на электроэнергию. В частности, власти надеются, что потребление электроэнергии вырастет в том числе за счет производства электробусов и электромобилей, жилые дома будут проектироваться исключительно с электрической «начинкой».

Напомним, Польша и Литва приняли решение не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС.

Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.