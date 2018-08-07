«В день инсульта чиновники начали заискивать» 13 7.08.2018, 8:44

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Карикатура: Сергей Елкин, svoboda.org

Как белорусские регионы отреагировали на болезнь Лукашенко.

Массовые акции против декрета о «тунеядцах» в 2017 году показали: регионы являются «кузницей настроений» в белорусском обществе. И хотя начало протестам положил «Марш рассерженных белорусов» в Минске, важным моментом стало, что он попал «в нерв» и срезонировал в других частях страны.

Как белорусские регионы отреагировали на известия об «инсульте» Лукашенко? Сайт Charter97.org опросил представителей гражданского общества из разных городов Беларуси.

«Волна радости прошла по городу!»

Николай Черноус, лидер предпринимателей, Барановичи:

- Такой будоражащей новости никогда еще не было. Знаете, наверное даже в войну так быстро не распространялась информация о победах, как об этом резонансном случае – среди жителей Барановичей.

Жаль, что не пришлось в эти дни видеть наших чиновников: не было никаких дел в исполкоме, не довелось туда заходить. А на улице их было и не встретить – как попрятались.

Может, им неприятна была радость простого народа? Люди в эти дни буквально тянулись друг у другу, чтобы рассказать что-то по этой теме. Каждый уже знал все, что можно взять из независимых СМИ, но все равно спрашивали один у другого: «А ты знаешь? Ты слышал?». Такого давно не видел и не слышал – чтобы так передавалось это известие. Такая волна радости прошла по городу!

«Метаморфозы в кабинетах власти произошли как раз в день новости об «инсульте»

Татьяна Северинец, координатор БХД, Витебск:

- Знаете, чиновники стараются не делиться своими мыслями с людьми, но мы постоянно «осаждаем» исполком по разным вопросам, и в эти «дни инсульта» кое-какие изменения были заметны и в коридорах власти.

Я говорю сейчас не о главных чиновниках, а о людях из среднего «этажа» власти, которое служит связующим звеном между нами, активистами, и главным местным начальством. Вот среди них произошли заметные изменения. Госслужащие среднего уровня в эти дни были очень вежливыми и внимательными к нам. Я бы даже сказала: они стали на несколько дней ласковыми и заискивающими.

Эти метаморфозы произошли как раз в день появления новости об «инсульте». Как раз в этот день мы с прежними ответами из гор- и облисполкома записывались на прием к более высокому начальству. Естественно, мы высказывали свое возмущение этими «отписками», и, что удивительно, наше возмущение в тот день полностью разделяли в кабинетах, где мы были.

Что касается меня лично, то, прочитав эту новость, я на какое-то время почувствовала сожаление. Понимаете, этот человек, у которого случился инсульт или что-то подобное – он должен сам ответить за свои преступления. Я пожалела, что, возможно, Божий суд решил его забрать без ответа перед людским судом.

Во-вторых, это человек публичный. А белорусы – люди сердобольные. И часть из них, если бы развязка была фатальной, начали бы его жалеть – мол, уже наказан за все. А он должен ответить за свои преступления перед народом – начиная от исчезнувших политиков и заканчивая тем состоянием, к которому он привел всю страну.

«Ему срочно пора уходить»

Виктор Марчик, представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме:

- Вначале люди восприняли новость об «инсульте» осторожно. Слишком невероятным казалось, что надежды многих могут сбыться. Настроение скорее всего так и можно описать: смесь затаенной радости, надежды и недоверия.

В тот день я встретил на улице знакомого. «Неужели это правда? Сейчас пойду, напьюсь от радости», - вот первая реакция, которую я услышал в ответ на эту новость. Затем, через пару часов, лавина эмоций у знакомых начала нарастать. «Ну все, сейчас будут перемены к лучшему», «Наконец, дождались!», - говорили люди.

А уже когда Лукашенко выступил по телевизору, прошел вздох разочарования: «Жаль…». Были, конечно, предположения, что «царь ненастоящий». Что на самом деле что-то случилось, но это тщательно скрывают от людей.

Самое важное здесь: за все эти дни я не встретил ни одного расстроенного или скорбящего человека. Вывод один: он надоел абсолютно всем. Даже белорусы, трепетно относящиеся к вопросам смерти, восприняли это как повод для радости. Что, честно говоря, меня даже впечатлило: настолько велика неприязнь народа к правителю, что знак «минус», с которым смерть воспринимаете в нашем менталитете, немедленно заменился на «плюс».

Если какие-то спецслужбы Лукашенко изучают настроения людей, то они должны отметить: реакция на «инсульт» у правителя была очень эмоциональной и энергичной. И если у власти есть еще какая-то способность к анализу, то вывод тут может быть один: пора ему уже уходить. И чем быстрее – тем для него же и лучше. Вот что показал это «инсульт-тест».

«У людей возродилась надежда»

Алесь Мех, общественный активист из Кобрина:

- Слухи слухами и шутки шутками, но сказать могу одно: когда люди через интернет или другими путями узнавали про «инсульт» Лукашенко – у них возрождалась надежда. Люди с нетерпением ждут перемен.

Но проблема в том, что они думают: нам поможет какой-то простой метод, наподобие «инсульта». Но я хочу подчеркнуть: нам была дана возможность убедиться, что перемены просто так не наступают. Само общество, сам народ, должен преобразиться из объекта политики в ее субъект – и начать самостоятельно решать свою судьбу.