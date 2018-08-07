В Венесуэле цены с начала года выросли на 10600% 3 7.08.2018, 13:06

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Фото: EPA

Инфляция в стране может достичь семизначной цифры к концу года.

В Венесуэле рост цен с начала года составил 10664%, сообщил в твиттере глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

«В июле инфляция составила 125%, ежедневная - 2,7%, с начала года - 10664,7%, в годовом исчислении - 82766%, - написал Гусман. - Вот причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию».

#6Ago Desde la Comisión de Finanzas de la AN anunciamos:

Índice de inflación julio 2018: 125%

Acumulada: 10.664,7%

Anualizada: 82.766%

Diaria: 2,7%

Esta es la razón por la que los venezolanos protestan en las calles. No hay sueldo o ajuste salarial que aguante esta hiperinflación — Rafael Guzmán (@RafaelDGuzmanR) 6 августа 2018 г.

Национальная ассамблея находится под контролем оппозиции. Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу года.

В августе власти страны собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.