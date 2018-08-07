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В Венесуэле цены с начала года выросли на 10600%

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  • 7.08.2018, 13:06
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Фото: EPA

Инфляция в стране может достичь семизначной цифры к концу года.

В Венесуэле рост цен с начала года составил 10664%, сообщил в твиттере глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

«В июле инфляция составила 125%, ежедневная - 2,7%, с начала года - 10664,7%, в годовом исчислении - 82766%, - написал Гусман. - Вот причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию».

Национальная ассамблея находится под контролем оппозиции. Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу года.

В августе власти страны собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.


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