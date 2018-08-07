Золотые троянские кони 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

7.08.2018, 14:06

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Как «друзей» диктаторов будут изгонять из Евросоюза.

Еврокомиссия возбудилась: слишком много россиян и прочих бывших советских получают паспорта и ВНЖ за крупные инвестиции в экономику или даже покупку недвижимости в некоторых странах ЕС, цитирует ТАСС немецкое издание "Шпигель". И надо бы эту практику запуска " троянских коней" с грязными деньгами прекратить. В числе особо провинившихся стран: Кипр, Мальта, Греция.

Великобритания - любимое пристанище российских олигархов и вороватых чиновников - не называется по понятным причинам: страна на выходе из ЕС и будет решать свои проблемы с "троянцами" самостоятельно.

Кстати уже и начала: проблемы с продлением визы вынудили одного из более известных и богатых россиян, выбравших Британию, Романа Абрамовича, спешно получить ( или активизировать) израильское гражданство.

История с внезапным праведным гневом европейских чиновников прекрасна: "золотые паспорта" и ВНЖ выдавались не то что бы пачками, но и не единично на протяжении многих лет и приносили хороший доходец странам, торговавшим своими ксивами. И ЕС это не сильно парило.

Даже захват Крыма, сбитый Боинг, война на Донбассе не заставили жадных европейцев задуматься (кроме названных стран, раздачей своих документов в обмен на денежки занимались Венгрия, Латвия, Испания, Португалия). И только скандалы с вмешательством в выборы, истории с попыткой переворота в Черногории, отравлением Скрипалей, видимо, наконец напугали европейцев.

Но что будет понятно. Те, кто бегут из Росиии (и других стран) с миллиардами, найдут способ решить свои проблемы. И это все люди, вполне себя лояльные путинскому, назарбаевскому, алиевскому и т. п. режимам и разбогатевшие благодаря им. Из свежих российских примеров, например, Борис Минц, который бросил свои ставшие токсичными O1 Group, O1 Properties и со всем семейством с мальтийскими паспортами спокойно переселился в Лондон.

Проблемы возникнут у т. н. несогласных, пытающихся уехать из путинской России, но без миллионов: найти работу или, продав все имущество, как-то устроиться в другой стране.

Именно для них уже осенью и будут разработаны новые директивы, чтобы "избежать отмывания денег и подрыва безопасности ЕС".

Путинское ворье и все эти директивы обойдет привычным способом - деньгами. Ну , заплатят подороже.

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