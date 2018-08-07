Количество пострадавших при взрыве в Болонье возросло до 145 человек 7.08.2018, 17:59

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Cостояние четырех потерпевших оценивается как тяжелое.

Количество пострадавших в результате взрыва автоцистерны на трасе А14 в итальянской Болонье возросло до 145 человек, сообщает «Новое время».

Как сообщает RaiNews24, состояние четырех потерпевших оценивается как тяжелое.

В результате взрыва погиб водитель цистерны, 42-летний Андреа Анзолин. Он был опытным водителем, который в течение многих лет перевозил опасные и легковоспламеняющиеся материалы.

Напомним, 6 августа на шоссе в районе аэропорта Болоньи произошла серия взрывов вследствие ДТП с участием грузовика, который перевозил горючие вещества.