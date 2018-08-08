Задержаны три журналиста и главный редактор портала realt.by 25 8.08.2018, 11:22

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(обновляется) Задержания также связаны с «делом БелТА».

Как стало известно «Радыё Свобода», три журналиста и главный редактор портала Realt.by задержаны сегодня утром. Они ждут допроса в Следственном комитете. Речь идет о «несанкционированном доступе» к новостям БелТА.

Обыск проводил Следственный комитет, изъяты компьютеры и ноутбуки.

На данный момент четверо журналистов - Игорь Хмара, Владислав Кулецкий, Мария Сорока и Елена Масловская находятся в здании Следственного комитета и ждут допроса.

Напомним, обыски в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что была задержана сотрудница tut.by Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.